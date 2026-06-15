「シングルなんで♡」育児を親に丸投げして夜遊びするママ。待っていた『衝撃の結末』ママは廊下で大絶叫

筆者の友人・Y乃には小学生の息子がいます。住んでいるマンションには同じ学校に通う子どもが多く、親同士の付き合いもあったそうですが、引っ越してきたママ友のTさんにY乃は違和感を覚えたそうです。

新しいお隣さん

息子が2年生になる頃、Tさんという家族がマンションの同じフロアに越してきました。

Tさんの家族はTさんと小学1年生の娘さん、Tさんのお母さんの3人。

「うちはシングルなんでよろしくお願いしま～す♡」と挨拶をされたのですが、私はある時から違和感を覚え始めました。

Tさん自身はほとんど姿を見かけることがなく、授業参観などの学校行事に参加するのはTさんのお母さん。



私はTさんのお母さんと顔を合わせる機会が増えたため、TさんよりもTさんのお母さんと仲が良くなったほどだったのです。

深夜の出来事

ある日の夜。



騒がしい声が聞こえたため、私が玄関から顔を出すと、ベロベロに酔っ払ったTさんが、男性2人に抱えられて廊下で大騒ぎをしていました。

次の日、明らかに疲れ切った様子のTさんのお母さんと顔を合わせたため、声をかけると「すみませんでした」といきなり謝ったのです。



様子がおかしいと感じた私は「少しあがってお茶でもしませんか？」とお誘いすることにしました。