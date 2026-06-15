久保建英が車椅子に乗ってスタジアムを後にする様子がレポートされた

日本代表は6月14日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで行われた北中米ワールドカップ（W杯）の初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。

この試合にスタメン出場したMF久保建英が後半途中に負傷交代し、試合後に車椅子姿でスタジアムを後にしたことについて、この試合で解説を務めたMF本田圭佑が言及した。

久保は後半25分、相手DFと接触して負傷。左膝を押さえて苦悶の表情を浮かべ、自らバツ印を出して交代を要請し、FW小川航基と代わった。試合直後は自力で歩行してサポーターへ挨拶する姿や、後半43分の同点ゴールの歓喜の輪に加わる姿も見られたが、左足を引きずっていた。

スペイン紙「アス」は「激しい衝突により、予定より早く退くことを余儀なくされた」とレポートし、「膝の捻挫の可能性」があることや、怪我の深刻さへの懸念が強まっていることを指摘している。試合後、ジャーナリストのアルベルト・フェルナンデス氏により、車椅子に乗ってスタジアムを後にする様子が共有された。

この負傷劇に対し、本田は自身のSNSで「ウソやん。。半月板とかやったりして。。。」とコメントし、状態を深く懸念している。（FOOTBALL ZONE編集部）