タレントの関根勤＆麻里親子が１５日、大阪市内で夏恒例の氷上のミュージカル「日本公演４０周年記念 ディズニー・オン・アイス “Ｌｅｔ’ｓ Ｐａｒｔｙ！”」関西公演のＰＲに出席した。

ファミリーパートナーを務める勤は「スケーティングの素晴らしさとディズニーの物語が融合して、本当に夢のような世界を展開してくれるんですよ。そこが素晴らしい」と絶賛。麻里は「音楽に合わせた素晴らしいスケートと、氷上だけではなく、空中技もエアリアルのパフォーマンスもあったりして、驚きの連続。衣装も華やかで、セットも映像とライトと、とにかくどんどん進化して迫力も上がっているので、家族で行ったりするとみんなで楽しめるそんな時間です」と、ほほ笑んだ。

麻里は毎年、娘２人にコスチュームを着せて参加。自身もディズニーのＴシャツを着ているという。勤はコスチュームを着るならという質問に「シャイなお父さんにちょっと僕の提案なんですけども。ちょっと恥ずかしいなっていう人はサマースーツの茶色の感じで、ネクタイをしてウォルト・ディズニーだって言える」と笑わせた。

一緒にリンクに立てるなら、どのキャラクターと一緒に滑りたいかという質問に勤は「チップ＆デールの真ん中で。あと、ジーニーも好き。ジーニーがいっぱい出てくる演出もあったので、その１人に」と意欲。麻里は「やっぱりミッキー。本当にスターのオーラがあるんですよね」と、ときめいた。

最後に、公演について勤は「スピード感と楽しさが満載のショーでございます。また、今年は４０周年ということで、バージョンアップのアップ率がすごい。ぜひ親子で。うちは３代で行ってますけども三代、四代、中には五代。小さいお子さんと楽しめますし、ぜひ全員で行ってください」と、アピール。麻里も「会場も涼しいし、夏にはぴったりの思い出の一つとしてね。一人でも楽しめるし、お友だちと行くのもいいですよ」と進めた。

大阪公演は８月８〜１６日に大阪城ホールで。兵庫公演は９月１９〜２２日まで神戸ワールド記念ホールで開催される。