パール楽器製造が10月、創立80周年を記念して＜Pearl Drums 80th Anniversary Fest.＞を4DAYS開催することが発表となった。

イベント＜Pearl Drums 80th Anniversary Fest.＞は10月15日から18日の4日間にわたり、神奈川・川崎 CLUB CITTA’にて開催されるもの。第一線で活躍するアーティストによるライブをはじめ、世界的ドラマーを迎えたスペシャルプログラム、トークセッションを含む多彩なパフォーマンスを通じて、Pearlの歴史と現在が体感可能となる。

世代もシーンも越えたPearlドラマーが集結するほか、製品展示や歴史コーナー、試打スペースも用意されるなど、CLUB CITTA’全館が“Pearlの世界”に彩られる熱狂の4DAYSが届けられる。以下は、そのプログラムだ。

■＜Pearl Drums 80th Anniversary Fest. at CLUB CITTA’ “Together We Shine”＞

特設サイト：https://pearldrum.com/ja/80th



【Day 1】

▶Opening Night Special Live ストレイテナー / Kroi

※第一線で活躍するPearlアーティストによる対バンライブ。現代のライブシーンを象徴するステージを通して、Pearl Drumsサウンドと存在感を体感するオープニングナイトだ。 【Day 2】

▶Shane Gaalaas Special Live Performance

Guest：Sam Pomanti (Keyboard) / Kid’z (MY FIRST STORY)

※Shane Gaalaas自身のプロデュースによる特別なパフォーマンスナイト。マイナスワン演奏とバンドスタイルを織り交ぜ、ゲストとともにドラマーとしての表現力を多角的に描き出す。 【Day 3】

▶Pearl Global Drum Summit feat. Omar Hakim and Shane Gaalaas

Guest：TOSHI NAGAI, 小笠原拓海, 田浦 楽, and more…

※国内外トップクラスのPearlドラマーが一堂に介する特別プログラム。演奏やトークセッション、コラボを通してドラムの可能性と、その魅力満載のサミットが届けられる。 【Day 4】

▶Final Day Special Event feat. yukihiro (L’Arc-en-Ciel)

※長きにわたってPearl Drumsと共に歩んできたyukihiroが最終日のステージに登場。サウンドメイキングや楽器観、音楽との向き合い方に迫るファイナルに相応しい一夜。

■Pearl 80th Anniversary Official Song「Together, We Shine」

2026年5月15日(金)正午リリース

配信リンク：https://vaa.lnk.to/Mnchk

作詞：飯石真之 (パール楽器製造株式会社 代表)

作曲：Rie

▼レコーディング参加ミュージシャン ※敬称略／順不同

・Omar Hakim

・Toshi Nagai

・IKUO

・矢堀孝一

・相澤政宏

・石川直

・篠奈々子

・米良美一 ほか 「楽器をつくる、音楽を奏でる、それを聴き何かを感じる。ここに立場、時代を超えて心で共鳴する音楽の力があります。

そんな、私たちパールの想いを曲にしよう、というプロジェクトが立ち上がりました。共に輝こう！Together, We Shine. 」

──代表取締役社長：飯石真之