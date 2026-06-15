「一番くじ サッカー日本代表ver. 〜最高の景色を2026〜」が販売中

BANDAI SPIRITSは6月15日、「一番くじ サッカー日本代表ver. 〜最高の景色を2026〜」が好評販売中であることをXに投稿した。

自宅での試合観戦を楽しくするアイテムが揃うラインナップに、SNS上では「今タイムリーだから需要ありそう」と大きな反響を呼んでいる。

今回の商品は「お家でも楽しく試合観戦」をコンセプトに企画されたサッカー日本代表仕様の一番くじである。公式オンラインショップである「一番くじONLINE」での取扱いに加え、全国の取扱店舗を検索できるシステムも用意されており、ファンがアクセスしやすい環境が整えられている。

日本代表は現地時間6月14日、ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。日本代表への注目度が世界的に高まる絶好のタイミングとなり、アイテムを手に入れようとするファンの間で話題性がさらに加速している。

この投稿を受け、SNS上では「こんな一番くじもあるんですね。へぇ〜、今タイムリーだから需要ありそう」「朝の興奮が収まらず一番くじ引いてきた」「ご好評につき完売いたしました！」といったコメントが寄せられている。完売を報告する声が出るなど、店舗での人気の高さがうかがえる。（FOOTBALL ZONE編集部）