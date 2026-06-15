板倉滉の振る舞いに注目

日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。

歓喜のなかでDF板倉滉の見せた振る舞いが「号泣でした」「観た瞬間泣いた」注目を集めている。

ダラスで行われた一戦は、後半5分に相手DFフィルジル・ファン・ダイクにヘディング弾を決められて先制を許す苦しい展開となった。日本代表は同14分にMF中村敬斗のゴールで同点に追いつくも、同19分にクリセンシオ・サマーフィルに勝ち越し弾を許してしまう。しかし試合終盤、FW小川航基が放ったヘディングシュートが鎌田に当たり、ゴールネットを揺らした。2度追いつく劇的展開で勝ち点1をもぎとった。

そのなかで、試合後に主将の板倉がオランダ戦の3日前にチームを離脱したMF遠藤航のユニフォームを掲げた。SNSでは、「これライブで観た瞬間泣いた」「大泣きさせてください」「この写真ヤバいな…」「泣きそうになったよ」「号泣でした」など多くのコメントが寄せられ、注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）