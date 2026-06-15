100エーカーの森の仲間たち！セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 クリア窓付ポーチ パステルカラーVer.
セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年6月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 クリア窓付ポーチ パステルカラーVer.を紹介します☆
セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 クリア窓付ポーチ パステルカラーVer.
登場時期：2026年6月12日より順次
サイズ：全長約9×8×13cm
種類：全4種（プー、ピグレット、ティガー、イーヨー）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、『くまのプーさん』に登場する「プー」と仲間たちのクリア窓付ポーチが登場。
中に入れたものが見える仕様のポーチなので、マスコットの持ち歩きにもぴったりです！
ストラップ付きなので、バッグなどに付けて楽しむこともできます。
もこもこと手触りの良い素材が使用されているのもポイントです。
デザインは、パステルカラーがかわいい全4種類☆
プー
イメージカラーでもある黄色を基調とした「プー」のクリア窓付ポーチ。
ハニーポットを抱えて、にっこりと微笑んでいる姿がとってもチャーミング☆
ピグレット
「ピグレット」はかわいらしいパステルピンクのポーチ。
目を細めてお口を開く表情が、ファン心をくすぐります！
ティガー
オレンジ色が目をひく「ティガー」のクリア窓付ポーチ。
リラックスしたポーズでくつろいでいる「ティガー」の姿に癒やされます。
イーヨー
「イーヨー」はパステルブルーのポーチで。
トレードマークでもある大きな耳を下につけて仰向けになっている「イーヨー」のポージングにほっこり☆
おしゃれなタッチのロゴ刺繍が付いた「プー」と仲間たちのポーチ。
セガプライズの『くまのプーさん』 クリア窓付ポーチ パステルカラーVer.は、2026年6月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
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