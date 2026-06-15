くまのプーさん　クリア窓付ポーチ　パステルカラーVer.

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セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年6月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』　クリア窓付ポーチ　パステルカラーVer.を紹介します☆

 

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』　クリア窓付ポーチ　パステルカラーVer.

 

 

登場時期：2026年6月12日より順次

サイズ：全長約9×8×13cm

種類：全4種（プー、ピグレット、ティガー、イーヨー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

 

セガプライズから、『くまのプーさん』に登場する「プー」と仲間たちのクリア窓付ポーチが登場。

中に入れたものが見える仕様のポーチなので、マスコットの持ち歩きにもぴったりです！

 

 

ストラップ付きなので、バッグなどに付けて楽しむこともできます。

もこもこと手触りの良い素材が使用されているのもポイントです。

デザインは、パステルカラーがかわいい全4種類☆

 

プー

 

イメージカラーでもある黄色を基調とした「プー」のクリア窓付ポーチ。

ハニーポットを抱えて、にっこりと微笑んでいる姿がとってもチャーミング☆

 

ピグレット

 

「ピグレット」はかわいらしいパステルピンクのポーチ。

目を細めてお口を開く表情が、ファン心をくすぐります！

 

ティガー

 

オレンジ色が目をひく「ティガー」のクリア窓付ポーチ。

リラックスしたポーズでくつろいでいる「ティガー」の姿に癒やされます。

 

イーヨー

 

「イーヨー」はパステルブルーのポーチで。

トレードマークでもある大きな耳を下につけて仰向けになっている「イーヨー」のポージングにほっこり☆

 

おしゃれなタッチのロゴ刺繍が付いた「プー」と仲間たちのポーチ。

セガプライズの『くまのプーさん』　クリア窓付ポーチ　パステルカラーVer.は、2026年6月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

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