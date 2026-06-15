セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年6月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 クリア窓付ポーチ パステルカラーVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 クリア窓付ポーチ パステルカラーVer.

登場時期：2026年6月12日より順次

サイズ：全長約9×8×13cm

種類：全4種（プー、ピグレット、ティガー、イーヨー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、『くまのプーさん』に登場する「プー」と仲間たちのクリア窓付ポーチが登場。

中に入れたものが見える仕様のポーチなので、マスコットの持ち歩きにもぴったりです！

ストラップ付きなので、バッグなどに付けて楽しむこともできます。

もこもこと手触りの良い素材が使用されているのもポイントです。

デザインは、パステルカラーがかわいい全4種類☆

プー

イメージカラーでもある黄色を基調とした「プー」のクリア窓付ポーチ。

ハニーポットを抱えて、にっこりと微笑んでいる姿がとってもチャーミング☆

ピグレット

「ピグレット」はかわいらしいパステルピンクのポーチ。

目を細めてお口を開く表情が、ファン心をくすぐります！

ティガー

オレンジ色が目をひく「ティガー」のクリア窓付ポーチ。

リラックスしたポーズでくつろいでいる「ティガー」の姿に癒やされます。

イーヨー

「イーヨー」はパステルブルーのポーチで。

トレードマークでもある大きな耳を下につけて仰向けになっている「イーヨー」のポージングにほっこり☆

おしゃれなタッチのロゴ刺繍が付いた「プー」と仲間たちのポーチ。

セガプライズの『くまのプーさん』 クリア窓付ポーチ パステルカラーVer.は、2026年6月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 100エーカーの森の仲間たち！セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 クリア窓付ポーチ パステルカラーVer. appeared first on Dtimes.