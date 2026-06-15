パティシエ鎧塚俊彦氏、1ヶ月で6キロ減「特にダイエットしているわけではないのに…」
パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が15日、自身のインスタグラムを更新。1ヶ月で6キロの減量を報告し、近影を公開している。
【写真】ややほっそりと…鎧塚俊彦氏、1ヶ月で6キロ減を報告（※写真は2枚目）
鎧塚氏は「今日は朝早く出発したのですが、少し体調が優れなかったため、一度自宅に戻りゆっくり休んでおります。最近、人にお会いする度に「痩せましたね」と言われますが、特にダイエットをしているわけではないのに、この一か月余りで約6kgほど体重が落ちました」と紹介。
続けて「菓子作りの忙しさには慣れておりますが、最近は社内改革にも本格的に取り組んでおり、頭を使う日々が続いています。また、お酒を控えていることも影響しているのかもしれません。少し疲れはありますが、元気にしておりますのでどうぞご安心くださいませ！今日は午前中をゆっくり過ごし、午後からまた活動を再開いたします」と記した。
この投稿に、ファンからは「お体心配です」「休養も必要ですね」「ゆっくり休んでくださいね」などといった声が寄せられている。
【写真】ややほっそりと…鎧塚俊彦氏、1ヶ月で6キロ減を報告（※写真は2枚目）
鎧塚氏は「今日は朝早く出発したのですが、少し体調が優れなかったため、一度自宅に戻りゆっくり休んでおります。最近、人にお会いする度に「痩せましたね」と言われますが、特にダイエットをしているわけではないのに、この一か月余りで約6kgほど体重が落ちました」と紹介。
この投稿に、ファンからは「お体心配です」「休養も必要ですね」「ゆっくり休んでくださいね」などといった声が寄せられている。