アイドルグループ「CANDY TUNE」が14日放送のABC・テレ朝系「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）に出演。メンバー自ら分析、実践するSNS戦略を語った。

24年にリリースした楽曲「倍倍FIGHT！」が25年にSNSで大バズリし、同年末のNHK紅白歌合戦にも出場した7人組。アイドルプロデューサーのもふくちゃんからも「SNSがとにかく強い」と評され、福山梨乃は「特にメンバーが分析するのが好きで、常にSNSのアルゴリズムが今どんな感じかなって話し合ったりしてて」と告白した。

事務所の先輩・FRUITS ZIPPERがSNSでバズった前例を受け、事務所がSNSの授業を所属タレントに実施。CANDY TUNEも授業を受け、自らも分析をするようになったという。

「当時のアルゴリズムは投稿数がランキングに影響してた。毎日投稿は基本で365日してるんですが、この週はランキングを絶対上げたい！という時にはプラス1日10本投稿するとメンバーで決めて、全員が投稿すれば一気に70本プラスできる。毎週の投稿数の増減率を自分たちで計算して、もう何投稿増やして上げよう！とかしてた」と福山が説明した。

また、「それまでのTikTokは振りを覚えて踊るのがデフォルトだったんですけど、倍倍FIGHT!がバズったきっかけは遊んでた動画」と福山。振り付けをせず音楽に乗ってワチャワチャ感を見せたことがウケた。「後から考えたら、（一般の人たちも）振りを覚えなくても撮れる気軽さが良かったのかも」と分析した。

また、同曲発売当初はサビの部分で踊って投稿していたが、「1年後にサビではなくイントロの部分を使って投稿したところ、バズリ始めた」と解説。試行錯誤や努力の末にたどり着いた大ヒットだったことを明かしていた。