【ダラス（米テキサス州）＝木口慎太郎、林信登】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、初戦を迎えた日本代表は１４日（日本時間１５日）、強豪オランダと引き分け、貴重な勝ち点１をもぎ取った。

２度先行されながらも追いつく劇的な展開に、列島は早朝から大歓声に沸き、選手たちのこれまでの努力を知る恩師らは、「初のベスト８」への期待感にあふれた。

「約束を守ってくれてありがとう」。１点を追う５７分、中村敬斗選手（２５）が得意のゾーンから同点ゴールを決めると、中学時代の指導者で、三菱養和ＳＣの生方修司チーフコーチ（５７）は感極まった。試合終了後、観戦していた川崎市の自宅からＬＩＮＥでメッセージを送った。

昨年１０月に日本で行われたブラジルとの親善試合。前日に電話すると、「決めてきます」と宣言し、本当にゴールを決めた。試合後、「すごかった」と伝えると「Ｗ杯でも決めます」と約束してくれた。

「いつも有言実行で大舞台に強い。一度も裏切られたことがない」。そう生方さんは振り返る。「まだ伸び盛り。乗ると止まらないタイプだから、この後の試合でも攻撃を引っ張っていってくれるはず」と期待を寄せた。

２―２となる同点ゴールの立役者、小川航基選手（２８）を桐光学園時代に指導した鈴木勝大監督（４８）は「１点を追う厳しい中で、引き分けに持ち込む勝負強さが今日も出た。感無量」と声を弾ませた。

「指導した選手の中でもゴールを決めたいという欲求が突出していた」という。世代を代表する点取り屋として知られたが、東京五輪メンバーから落選した経験なども知るだけに、「悔しさと逆境があって今日がある。気持ちが伝わってきた」と喜んだ。「守備でも貢献できるフィジカルを兼ね備えているが、存在価値を証明するのはゴールしかない。エースになってほしい」と、さらなる活躍を願った。

小川選手がかつて所属したジュビロ磐田の本拠地・静岡県磐田市のジュビロ磐田の寮では、ユース選手約３５人がテレビ画面を囲み、声援を送った。小川選手のヘディングから得点が生まれると、会場からは歓声が上がった。

ユース選手の男子高校生（１７）は「オランダの高さに負けておらず、得意のヘディングが通用していた。活躍が見られてうれしい」と目を輝かせた。