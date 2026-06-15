J1清水は15日、湘南MF藤井智也（27）の完全移籍での加入を発表した。

21年に立命館大から広島に加入し、鹿島を経て25年から湘南でプレーする快足のサイドアタッカー。清水は今季、ウイング陣の負傷離脱が相次いだこともあり、両サイドをこなせる藤井の獲得に動いた。

縦への突破力と推進力に優れる藤井は、清水を通じ「清水エスパルスに関わる皆さま、はじめまして。湘南ベルマーレから加入することになりました、藤井智也です。チームの目標達成のために、ひたむきに精進してまいります。素晴らしい応援の中、スタジアムで皆さまとともに戦える日を楽しみにしています。よろしくお願いいたします」とコメント。

反町康治GMは「両サイドにおいて一人で仕掛けられるスピードは、間違いなく得点機会を増やすことが出来ると感じています。クロスでのアシストだけでなく、ゴールも奪うことができる藤井選手の存在は、チームを奮い立たせ、数多くの勝利をもたらしてくれるでしょう。早くチームに馴染み、自身のストロングポイントを発揮してもらいたいと思っています。ファン、サポーターの皆様も、ぜひ温かく迎えていただき、熱いご声援をよろしくお願いいたします」と期待を込めた。