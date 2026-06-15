日常生活で避けられない「社交辞令」。使う側と使われる側の認識に差があり、時には傷ついてしまうことも…。

【映像】社交辞令だと気づかず「傷ついた」女性

ニュース番組『わたしとニュース』では、話し方トレーニングkaeka代表・千葉佳織氏とともに、上手な向き合い方について考えた。

「社交辞令」どうやって向き合う？

社交辞令と上手に向き合うためのコツはあるのだろうか。公認心理師で臨床心理士の南舞氏は「社交辞令にはメリットもある」としたうえで、どちらか一方が我慢するのではなく、双方の気持ちを尊重し率直に言葉を交わす「アサーション」というコミュニケーション法で、社交辞令にもうまく対処できると話す。

「社交辞令を言う背景として、アサーティブに伝えていいということは世の中的にもまだまだ知られていない。相手の状況を察せざるを得ないような状況に長くいると、どうしても自分の気持ちを伝えることへの怖さが身につきやすいと思う。そういう意味でも、自分が何を感じているか、どういう時に嫌な気持ちになるのか、好きだと思えるのかを知っていくことも、アサーティブなコミュニケーションをしていく上で大事だと思う」（南舞氏）

アサーションの具体的な考え方について、“話し方のプロ”である千葉氏は以下のように解説を加えた。

「どちらかが我慢をしてしまうと、コミュニケーションは辛いものになる。自分も大切に、相手も大切にできる関係を作ることが一番だ。一方で、その前提がない方もいるため、一言伝えればアサーションが成立するというよりは、しっかり対話をして解決に導いていくところも大切だと思う。社会人になると『感情を押し殺して論理的に伝えろ』と言われがちだが、結局、論理は感情に勝てない。だからこそ、自分の感情も相手の感情も尊重する手順で話していくことが、高い納得感につながる」（千葉佳織氏、以下同）

社交辞令に「アサーション」 身に付ける方法を伝授！

アサーションには、以下の重要な4つの柱があるという。

率直：自分の意見や気持ちは素直に率直に伝える

誠実：自分にも相手にも誠実である

対等：自分も相手も対等である。上下関係があったとしても、相手を一人の人間として大切にする

自己責任：自分の意見を考え行動の結果は自分で引き受ける

これらのスキルを身に付けるためには「主語を『私』にして、『I（アイ）メッセージ』で伝える」ことが大切だと南氏は話す。これに補足し、千葉氏は「相手の前提を自分が疑うようなコミュニケーションではなく、今、自分自身がどう感じているということを赤裸々に語るコミュニケーション形態だ」と解説した。

例えば、主語が『あなた』になる、『YOUメッセージ』での会話だと「毎日何でこんなに帰りが遅いの？どこかで遊んできてるんじゃないの？」という、相手の行動を推測して決めつけるような他責の言葉は、攻撃された印象を持ちやすくなる。一方で「毎日帰りが遅いから、何をしているのかなって心配になるんだよ」と、「Iメッセージ」を使い、心配などの感情をベースで伝えることで「責められている」「攻撃された」という印象を持ちにくい。

「社交辞令にはメリットもある」と語っていた南氏は、社交辞令を「言い換えると、相手と心地よくつながりたいという気持ちの裏返し」だと述べ、「自分の気持ちを知って、自分の気持ちを伝える勇気を」と説明。

千葉氏も、「社交辞令を言ってしまったと自分を責めるのではなく、自分が人間関係で何を大切にしているのかを自己分析するきっかけにすればいい」とし、「そこから次に向けてどんなコミュニケーションをとるか考えていけたら良いのではないか」とアドバイスを述べた。（『わたしとニュース』より）