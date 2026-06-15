100均で買ったらストレス激減「どれだっけ…？」収納箱をひっくり返さずに済む便利グッズ

ダイソーで見つけた「ケーブルタグ」が、地味にストレスを減らしてくれる便利アイテムでした。ケーブル類を一目で判別できるようになるため「どれだっけ…？」と収納箱をひっくり返す必要はなし。充電ケーブルやイヤホンの管理がぐっと楽になる、シンプルだけど効果の大きい収納グッズを紹介します♪

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商品情報

商品名：ケーブルタグ

価格：￥110（税込）

内容量：3個

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480438849

地味だけど想像以上に便利！ダイソーのアイデアグッズをチェック

「これどのケーブルだっけ…？」と収納箱をひっくり返すあの地味なストレス。そんな悩みをかなり軽くしてくれたのが、ダイソーで見つけた『ケーブルタグ』でした。

見た目はシンプルなタグで、ケーブルに取り付けて識別できるタイプ。充電ケーブルやイヤホンコードなど、似たようなコード類をまとめて管理できるのが最大のポイントです。

視認性が高くなる！ダイソーの『ケーブルタグ』

使い方は簡単。タグに油性ペンでケーブルの種類を書き込んで…

そのまま対象のケーブルにはめるだけ。

直径5mmまでのケーブルに使用できますが、ケーブルの太さや形状などによっては使えない場合があるので注意が必要です。

また、おそらく幅広いサイズのケーブルに対応するためだと思いますが、構造的には少しゆるめな印象もあります。

とはいえ、フック部分は意外と広めなので、日常使いの範囲では勝手に外れてしまうことはほとんどありません。

パッと見てすぐ判別できるので、これどれだっけ？と探す時間がほぼゼロに。収納箱をひっくり返して確認する手間がなくなりました。

ちょっとしたことですが、この時短効果はかなり大きいです。

今回はダイソーの『ケーブルタグ』をご紹介しました。

どのケーブルがどれなのか一目でわかるだけで、ストレスがかなり減ります。特に複数の充電器やデバイスを使っている人ほど、この違いは大きいはずです。

地味なアイテムではありますが、毎日の小さなイライラを減らすという意味ではかなり優秀。

ダイソーで気軽に試せるので、ケーブル整理に悩んでいる人には一度使ってみてほしいアイテムでした。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。