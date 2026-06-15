この柄はもしや…？！見つけた瞬間カゴ行き！存在が知られたら即売切れそうな100均の袋

お菓子の食べかけや乾物の保存、小物の持ち運びなど、何かと出番の多い保存袋。せっかく使うなら、開けるたびにちょっと気分が上がるデザインだと嬉しいですよね。ダイソーでは、みんなが大好きな“あの”お菓子柄のストックバッグが手に入ります。食品の保存から旅行用アイテムの持ち運びまで幅広く活躍します。

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商品情報

商品名（左）：ストックバッグ（ハートのハッピーターン柄、14枚）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：横200mm×縦190mm 厚さ0.04mm

内容量：14枚入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550668967574

商品名（右）：ストックバッグ（ターン王子柄、9枚）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：横240mm×縦255mm 厚さ0.04mm

内容量：9枚入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550668967536

ハッピーターン柄って本当？！ダイソーで見つけた『ストックバッグ』をチェック！

みんな大好きなハッピーターン柄の保存袋を、ダイソーのキッチン消耗品売り場で見つけました！思わず二度見してしまうようなインパクト大なデザインで、即カゴINしました♡

今回購入したのは、MサイズとLサイズの2種類です。

Mサイズは、ハッピーターンが重なってハートの形になったデザイン。よく見ると「あの形だ！」と気付ける遊び心のある柄になっています。

サイズは約横200mm×縦190mm。内容量は14枚入りです。ビニール自体はやや薄めですが、その分たっぷり入っているので、気軽に使いやすいのが嬉しいところです。

MサイズとLサイズは何が入る？

Mサイズは小分け保存にちょうどいいサイズ感。紅茶のティーバッグをいくつか入れても、余裕を持って収納できました。ちょっとしたおすそ分けや、種類ごとに分けて保管したいときにも便利です。

Lサイズは、ハッピーターンの包み紙をイメージしたようなデザインで、「ハッピー王国のひみつ」や「ツイてるしあわせ」などのひと言メッセージも入っています。

ところどころにハッピーターンのキャラクター、ターン王子の姿も！眺めているだけでも楽しく、細かい部分までじっくり見たくなるデザインです。

サイズは約横240mm×縦255mm。内容量は9枚入りです。Lサイズには使いかけの乾物を入れたり、お菓子を袋ごとまとめて入れたりできます。キッチン周りの小物の整理にぴったりです。

どちらの袋も耐冷温度は−20℃との記載がありますが、電子レンジでの解凍や加熱には対応していないので、その点は注意が必要です。

食品保存だけじゃない！旅行やコスメ整理にも使いやすい透明タイプが便利！

袋が透明なので、中身を確認しやすいのも便利なポイント。食品保存はもちろん、旅行用のコスメやバスグッズをまとめる用途にも活躍します。

Lサイズには、コスメボトルがそのまますっぽり収まりました。ポーチ代わりに使えば、荷物をまとめながら中身もひと目で確認できて便利です。

柄入りですが視認性は十分。引き出しや収納ケースの整理にも使いやすいです。かわいいだけでなく実用性もしっかりある保存袋でした。

今回は、ダイソーの『ストックバッグ（ハートのハッピーターン柄、14枚）』と『ストックバッグ（ターン王子柄、9枚）』をご紹介しました。

ハッピーターン好きな方はもちろん、食品保存や小物整理を楽しくしたい方も、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。