スタジオジブリのアニメーション映画『火垂るの墓』が、7月15日よりNetflixで日本国内配信されることが決定した。

参考：『火垂るの墓』がアニメーションで表現された意義 戦後80年に考えたい“人との繋がり”

本作は、野坂昭如の同名小説を原作に、高畑勲監督が手がけた1988年公開のアニメーション映画。日本カトリック映画賞、文化庁優秀映画、ブルーリボン賞特別賞、シカゴ国際児童映画祭長編アニメ映画部門最優秀賞、モスクワ児童青少年国際映画祭グランプリ、日本アニメ大賞など、国内外で数々の賞を受賞してきた。

Netflixでは2024年より日本を除く190以上の国と地域で本作を独占配信しており、配信初週にはNetflix週間グローバルTOP10（映画・非英語部門）で第7位にランクインした。2025年にはスタジオジブリ作品として日本国内で初めてNetflixでの配信が実現。字幕は33言語、吹き替えは10言語に対応している。さらに、登場人物の動きや表情、場面の変化などを音声で説明する「音声ガイド」では、日本語版を安田章大（SUPER EIGHT）、英語版をパトリック・ハーラン（パックンマックン）が担当した。

日本国内配信2年目となる2026年は、「観て、感じ、考え、表現する」をテーマに、子ども向け感想文ワークショップやnote感想文キャンペーンを実施する。

子ども向け感想文ワークショップは、小学校高学年を対象に7月11日に実施。『火垂るの墓』をきっかけに「平和、家族、日常」について考える、対話型の学びの場を目指す。

また、note上では「#火垂るの墓」「#Netflix感想文」のハッシュタグをつけて感想を投稿する企画を、7月15日から8月31日まで実施。文章だけでなく、写真、マンガ、イラストなど自由な形式で発信できる。期間中の投稿者から抽選で5名に、Netflixグッズと新刊書籍『高畑勲と「火垂るの墓」―「幻の脚本」と「7冊の構想ノート」を読み解く』（新潮社）がプレゼントされる。

さらに、教育を目的とした学校による本作品の上映会の開催もサポート。日本全国の中学校を対象に、申請フォームを通じて応募し、新潮社から許諾を得た学校にNetflixでの無料視聴コードを提供する（商業利用を目的としない、無料の上映会に限る）。（文＝リアルサウンド編集部）