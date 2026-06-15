Sakurashimejiが、2nd EPのリリースを発表した。

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本情報は、結成12年を迎えた6月14日に行われた弾き語りライブ生配信にて発表されたもの。本EPに収録される楽曲はすべて初の音源化となるとのこと。そのほか、本作のリリースにあわせてフリーライブの開催も告知された。

また、同配信内では、今夏開催の対バンツアーの追加情報として、7月20日の千葉 柏 PALOOZA公演に猫背のネイビーセゾンを迎えることも発表となった。

さらに、2026年リリース第3弾となる新曲「スタンプ」を、対バンツアー初日となる7月17日にリリース。本楽曲は、メンバーの髙田彪我が作詞作曲を手がけた、爽やかで夏らしいナンバー。リアルな葛藤を軽快なメロディーに乗せて“理想と現実のギャップ”に悩むすべての人に寄り添うような、等身大の応援ソングに仕上がっている。

（文＝リアルサウンド編集部）