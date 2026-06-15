黙ってればバレない！「100円には見えない高見え感！」扱いも楽な超お得商品

実はアクセサリーも見逃せないダイソー。他店だと安くても1,000円前後するステンレス製ネックレスが、なんと100円で買えちゃいます♡お手頃なうえ錆に強く、レジャーや旅行にも気兼ねなく使えて便利。上品で華奢なデザインなので大人が使いやすいのも嬉しいです！高見えするので、ダイソーってバレにくいのも◎

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商品情報

商品名：シンプルチェーンネックレス（A）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480585246

さりげなく使えて錆びにくい！ダイソーの『シンプルチェーンネックレス（A）』

意外と名品揃いで見逃せない、ダイソーのアクセサリー。手頃なのに高見えする、おしゃれな商品が揃っていておすすめです。

今回ご紹介するのは、そんなダイソーで見つけた『シンプルチェーンネックレス（A）』です。華奢なデザインのステンレス製ネックレスです。

価格はなんと110円（税込）！プチプラのステンレス製ネックレスでも1,000円前後するイメージなので、この値段で買えることに驚きを隠せません。

程よいきちんと感と上品な雰囲気が漂う、シルバーカラーのネックレスです。ごつく見えないか心配なチェーンネックレスも、ここまでシンプルだと大人も取り入れやすいですよね。

また、錆に強いのでレジャーシーンでも使いやすいのが嬉しいポイント。何より手頃なので、旅行などでも気兼ねなく使用できます。

留め具にはカニカンが採用されています。また、アジャスターは付いていないため、長さ調整はできません。

ペンダントトップと組み合わせることもできなくはありませんが、丸カンが付いているため、ペンダントトップのサイズによっては組み合わせることが難しそうです。

着用時の見た目・着け心地は？

筆者の首は太めなので、かなりタイトな着用感でした。鎖骨の上にギリギリかかるくらいの長さです。細身の方なら、もっと余裕をもって着用できると思います。

華奢なチェーンですが、単体でもキラキラと輝いて存在感があります。さりげないので、他のネックレスとの重ね付けにもおすすめです。

今回は、ダイソーの『シンプルチェーンネックレス（A）』をご紹介しました。

チープ感がなく、100均の商品だとバレにくいです。扱いやすく、さりげなく着けられるネックレスをお探しの方におすすめですよ。

気になる方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。