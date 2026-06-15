見つけた瞬間即カゴ行き！「懐かしすぎて震えた♡」小物入れにもなる100均のミニミニバッグ
商品情報
商品名：PVCミニスクールバッグ（カラー）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480912394
平成時代に流行ったボストンバッグ風♡ダイソーの『PVCミニスクールバッグ（カラー）』
懐かしいデザインのアイテムが続々と登場するダイソーで、またまた気になるものを見つけました！
今回ご紹介するのは『PVCミニスクールバッグ（カラー）』という商品。ミニサイズのスクールバッグ風PVCポーチです。
平成時代に流行った、エナメルボストンを彷彿とさせるデザイン♡コロンとしたシルエットが可愛らしいです。
大きさは手のひらサイズでコンパクト。ライターと同じくらいのサイズ感です。
小物はどれくらい入る？活用方法は？
とても小さいですが、マチがたっぷりあるので物が意外とたくさん入ります。バッグにそのまま入れると紛れがちな小物の整理整頓に便利です。
試しに目薬とアロマスティックを入れてみましたが、長さがある目薬だとサイズがギリギリでした。
AirPodsをケースごと入れてみましたが、ぴったりサイズでしっかり入りました！
ケースが傷つくのが嫌な方にとっては、カバー代わりにもなっていいかもしれません。
アダプターとケーブルは、かなりギリギリですが入りました。アダプターはサイズや形状にもよりますが、ちょっとしたガジェット入れとしても役立ちます。
他にも、有線イヤホンを入れるのにも良さそうです。
手持ちのカラビナやボールチェーンなどを持ち手の部分に取り付ければ、バッグなどにつけて持ち歩くこともできます。バッグチャームとしても活用でき、小物をスマートに持ち運べて便利です！
今回は、ダイソーの『PVCミニスクールバッグ（カラー）』をご紹介しました。
ダイソーのオンラインストアで確認すると、こちらのカラータイプの他にモノトーンタイプも展開されているそうです。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。