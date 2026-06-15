見つけた瞬間即カゴ行き！「懐かしすぎて震えた♡」小物入れにもなる100均のミニミニバッグ

またしてもダイソーで、懐かしいデザインのアイテムを発見しました！平成時代に流行った、エナメルボストンバッグ風のPVCミニバッグ♡コロンとした形と手のひらに収まるサイズ感が可愛いです！コンパクトながらマチがたっぷりあり、小物の整理整頓にも便利。手持ちのカラビナなどを使えば、バッグチャームにもなります◎

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商品情報

商品名：PVCミニスクールバッグ（カラー）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480912394

平成時代に流行ったボストンバッグ風♡ダイソーの『PVCミニスクールバッグ（カラー）』

懐かしいデザインのアイテムが続々と登場するダイソーで、またまた気になるものを見つけました！

今回ご紹介するのは『PVCミニスクールバッグ（カラー）』という商品。ミニサイズのスクールバッグ風PVCポーチです。

平成時代に流行った、エナメルボストンを彷彿とさせるデザイン♡コロンとしたシルエットが可愛らしいです。

大きさは手のひらサイズでコンパクト。ライターと同じくらいのサイズ感です。

小物はどれくらい入る？活用方法は？

とても小さいですが、マチがたっぷりあるので物が意外とたくさん入ります。バッグにそのまま入れると紛れがちな小物の整理整頓に便利です。

試しに目薬とアロマスティックを入れてみましたが、長さがある目薬だとサイズがギリギリでした。

AirPodsをケースごと入れてみましたが、ぴったりサイズでしっかり入りました！

ケースが傷つくのが嫌な方にとっては、カバー代わりにもなっていいかもしれません。

アダプターとケーブルは、かなりギリギリですが入りました。アダプターはサイズや形状にもよりますが、ちょっとしたガジェット入れとしても役立ちます。

他にも、有線イヤホンを入れるのにも良さそうです。

手持ちのカラビナやボールチェーンなどを持ち手の部分に取り付ければ、バッグなどにつけて持ち歩くこともできます。バッグチャームとしても活用でき、小物をスマートに持ち運べて便利です！

今回は、ダイソーの『PVCミニスクールバッグ（カラー）』をご紹介しました。

ダイソーのオンラインストアで確認すると、こちらのカラータイプの他にモノトーンタイプも展開されているそうです。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。