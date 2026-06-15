スポーツ配信サービス「DAZN」を提供するDAZNグループは、サッカーコンテンツ専用の年額プラン「DAZN Soccer」について一部月額プランと受け取れる記載があったとして謝罪し、解約やプラン変更の受け付けを開始した。

誤解を招く記載

対象となるのは、5月30日～6月11日20時の間に「DAZN Soccer」の年間プラン（月額払い）に加入したユーザー。年間プランの「DAZN Soccer」だが、同社によると「一部月額プランと受け取れる記載がなされていたことが発覚」したという。

また、その後の問い合わせ対応においても一部のユーザーの混乱を招く案内があったといい、同社が公式に謝罪した。

解約と別プランへの変更対応

同社は、契約の継続を希望しないユーザーに対して順次連絡を行い、手続きを案内している。対応として、解約または「DAZN Standard」へのプラン変更が用意されている。

解約を希望する場合、利用状況や申し込み時の状況を確認したうえで、返金などの対応が個別に実施される。DAZNでの視聴は解約時点で終了となる。

「DAZN Standard」の月額プランへの変更を希望する場合、現在実施中のキャンペーンが適用され、変更から最初の3カ月間は月額4200円→月額1980円で利用できる。

変更した月の「DAZN Soccer」未利用相当分は日割りで精算され、「DAZN Standard」の初月利用料金に充当される。請求サイクルは変更手続きの完了日を起点として再設定される。キャンペーン期間満了後の4カ月目以降は、通常料金の月額4200円が適用される。

契約を継続したくない場合は、DAZNのWebサイトにあるフォームで申請する必要がある。契約の継続を希望しないユーザー向けのフォームは、今回の謝罪と案内を発表したヘルプページに掲載されている。