augment AIは15日、スマートウォッチ「wena X」（ウェナ クロス）のクラウドファンディングプロジェクトにおいて、支援金額が5億円を突破したと発表した。これを受け、6月18日に第2期募集を開始する。

「wena X」は、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で先行予約を受け付けているスマートウォッチ。3月20日11時に支援の受付を開始後、4分で目標金額の1000万円を達成し、開始40分で1億円を突破した。その後、開始から約2カ月半で、設立5年以下のスタートアップとしては初となる支援金額5億円を突破した。同プラットフォームの歴代プロジェクトとしても3件目の記録達成という。

第2期募集の期間は、6月18日～8月17日。この期間中に支援したユーザーへのリターンの送付は、2027年2月末以降の予定。募集期間中も、追加バンドをはじめとした新たなリターンの追加を随時検討・実施していくという。第1期で支援したユーザーへのリターン内容や納期（12月末から順次発送予定）に変更はない。

wenaシリーズは、“腕時計に取り付けられるスマートウォッチ”という独自コンセプトを持つプロダクト。最新モデルである「wena X」は、従来モデル「wena 3」から小型化を図りながら、超省電力の独自OS（RTOSベース）を搭載して睡眠や運動などヘルスケア機能を強化した。シーンに応じて、お気に入りの腕時計に装着する「腕時計スタイル」と、単体で着用する「スマートバンドスタイル」の2wayで使い分けられる。

クラウドファンディング実施期間中は「二子玉川 蔦屋家電」内の「蔦屋家電＋」や「SHIBUYA TSUTAYA」「ビックカメラ池袋ITタワー」などで、タッチ＆トライに参加できる。