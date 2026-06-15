日本の北中米Ｗ杯“第１号”「三笘みたい」「天才すぎて痺れた」。中村敬斗がカットインから仕留める「凄すぎて声出たわ」などファン衝撃
日本代表の北中米ワールドカップの“第１号”ゴールだ。
現地６月14日に開催されたグループＦ初戦のオランダ戦。日本はスコアレスで迎えた50分に先制を許す。だが、その７分後に同点弾を奪う。決めたのは、中村敬斗だ。
ボックス内左で久保建英からパスを受けると、カットインから右足一閃。対峙する相手の股の間を抜く、鋭いシュートを突き刺した。
Ｗ杯初出場の中村にとってもメモリアルな一発。このゴールにSNS上では以下のような声が上がった。
「決定力が高いな」
「ゴールへの嗅覚がすごすぎる」
「何度見ても上手すぎる」
「うっま」
「凄すぎて声出たわ」
「三笘みたい」
「素晴らしいゴール」
「天才すぎて痺れた」
なお、日本は64分に再び、勝ち越されたが、88分に鎌田大地が同点弾。２−２のドローに持ち込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「うっま」中村敬斗の同点弾「何度見ても上手すぎる」カットインからの鮮烈弾
現地６月14日に開催されたグループＦ初戦のオランダ戦。日本はスコアレスで迎えた50分に先制を許す。だが、その７分後に同点弾を奪う。決めたのは、中村敬斗だ。
ボックス内左で久保建英からパスを受けると、カットインから右足一閃。対峙する相手の股の間を抜く、鋭いシュートを突き刺した。
Ｗ杯初出場の中村にとってもメモリアルな一発。このゴールにSNS上では以下のような声が上がった。
「決定力が高いな」
「ゴールへの嗅覚がすごすぎる」
「何度見ても上手すぎる」
「うっま」
「凄すぎて声出たわ」
「三笘みたい」
「素晴らしいゴール」
「天才すぎて痺れた」
なお、日本は64分に再び、勝ち越されたが、88分に鎌田大地が同点弾。２−２のドローに持ち込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「うっま」中村敬斗の同点弾「何度見ても上手すぎる」カットインからの鮮烈弾