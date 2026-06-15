鋭いシュートで同点ゴールを決めた中村。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　日本代表の北中米ワールドカップの“第１号”ゴールだ。

　現地６月14日に開催されたグループＦ初戦のオランダ戦。日本はスコアレスで迎えた50分に先制を許す。だが、その７分後に同点弾を奪う。決めたのは、中村敬斗だ。

　ボックス内左で久保建英からパスを受けると、カットインから右足一閃。対峙する相手の股の間を抜く、鋭いシュートを突き刺した。

　Ｗ杯初出場の中村にとってもメモリアルな一発。このゴールにSNS上では以下のような声が上がった。
 
「決定力が高いな」
「ゴールへの嗅覚がすごすぎる」
「何度見ても上手すぎる」
「うっま」
「凄すぎて声出たわ」
「三笘みたい」
「素晴らしいゴール」
「天才すぎて痺れた」

　なお、日本は64分に再び、勝ち越されたが、88分に鎌田大地が同点弾。２−２のドローに持ち込んだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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