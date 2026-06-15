日本代表前主将、遠藤航“11文字メッセージ”にサポーター感涙「キャプテンのリアルタイムのポスト嬉しいです」「遠藤さんも一緒に戦ってました」【W杯】
チームを離れた前主将の遠藤も日本代表の戦いを見守っている(C)Getty Images
サッカー日本代表は現地時間6月14日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグ初戦のオランダ戦に2−2と引き分け、勝点1をもぎ取った。
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先制を許しながら2度にわたって追いついた激闘は、日本中に感動を呼んでいる。
1−2で迎えた88分、右のコーナーキックから小川航基が頭で合わせ、鎌田大地にあたってゴールに吸い込まれた。土壇場で同点に追いつくと、ベンチ、サポーター一体となって大歓声が沸き起こった。
貴重な勝点1をもぎ取ったスタートに対し、怪我のためチームを離れた前主将の遠藤航もメッセージを送った。
試合終了とほぼ同時刻に自身のXを更新。「よく追いついた 次勝とう」と絵文字を交えながら11文字で善戦した日本代表を称えた。
このポストにはすぐさま日本のサポーターも反応。「遠藤さんが作ったチームだよ。諦めるわけないじゃないですか」「キャプテンのリアルタイムのポスト嬉しいです」「遠藤選手も一緒に戦ってました」「遠藤選手が引っ張ってこられたチームです！」と反響が広がっている。
この試合ではベンチに6番のユニホームが飾られ、価値ある引き分けの直後にはピッチ上で主将を受け継いだ板倉滉が遠藤のユニホームを掲げるシーンもあった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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