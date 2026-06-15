「なんか、ほっこりした」オランダ代表ユニの左胸に…日本ファン感動「最高のリスペクトだよね」「すごい好感」

オランダ代表のユニホームの左胸にはオランダ国旗と日本国旗がデザインされていた(C)Getty Images

サッカー日本代表が現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦で格上のオランダと対戦して2-2で引き分けた。

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日本と激闘を繰り広げたオランダ代表だが、彼らが着用していたユニホームに日本への“リスペクト”が込められていた。オランダ代表の左胸にはオランダ国旗と日本国旗がデザインされており、中継などでそれを目にした日本のファンも注目した。

SNS上のファンからは「オランダのユニホームに対戦国の国旗をあしらってるのとても良かった」「なんか、ほっこりした」「オランダ好きになったわ」「リスペクト感じるし、『相手も含めて大会』って雰囲気出てて好きなやつ」「最高のリスペクトだよね」「オランダのユニホームに日本の国旗もあってすごい好感」「両方の国旗入ってて素敵だったな」と、続々とコメントが寄せられていた。

日本への敬意を表すユニホームで臨んだオランダ。試合は、日本が1−2から88分に鎌田大地の劇的同点ゴールでドローに持ち込み、勝点1をもぎ取った。両国は最後までし烈な戦いを見せてくれた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]