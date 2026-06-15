蘭代表との劇的ドローに「なぜ最初からやらない？」　闘将ポステコグルーが爆発させた森保ジャパンへの苛立ち「自分たちを信じる力が欠けている」【W杯】

中村らの活躍でオランダと引き分けた日本。しかし、試合を見守っていたポステコグルー氏は、怒りを露わにした(C)Getty Images

世界を沸かせる執念の勝ち点獲得だった。現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦でオランダ代表と対戦した日本代表は、2度もビハインドを背負いながら2-2で引き分けた。

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決して簡単な試合ではなかった。50分に先制を許した日本は、57分に久保建英とのコンビネーションから右サイドのエリア内に侵入した中村敬斗が、対峙したDFを牽制しながら右足一閃。豪快にネットを揺らして同点に。64分に勝ち越したオランダが守備ブロックを敷き、明確に逃げ切り体制に転じた85分には、小川航基がヘディングで叩いたボールを前方の鎌田大地が触れ、ふたたび追いついてみせた。

60％のボールポゼッションを許し、自分たちが放った枠内シュート数も3本のみと、日本にとって理想的な内容でなかったのは間違いない。しかしながら、何よりも勝ち点の積み上げが求められるW杯のグループリーグにおいて貴重な1点を落とさなかった奮闘劇は、国際的な声価を高めるに至った。

一方で、よりアグレッシブになり、勝ち点3、つまり勝利を狙うべきべきだったとシビアに評価する識者もいる。英放送局『ITV』でゲスト解説を務めたオーストラリア人監督のアンジェ・ポステコグルー氏は「土壇場の同点弾は青天の霹靂だったし、私からすれば、非常に不満の溜まる試合だった」と強調した。