蘭代表との劇的ドローに「なぜ最初からやらない？」 闘将ポステコグルーが爆発させた森保ジャパンへの苛立ち「自分たちを信じる力が欠けている」【W杯】
中村らの活躍でオランダと引き分けた日本。しかし、試合を見守っていたポステコグルー氏は、怒りを露わにした(C)Getty Images
世界を沸かせる執念の勝ち点獲得だった。現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦でオランダ代表と対戦した日本代表は、2度もビハインドを背負いながら2-2で引き分けた。
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決して簡単な試合ではなかった。50分に先制を許した日本は、57分に久保建英とのコンビネーションから右サイドのエリア内に侵入した中村敬斗が、対峙したDFを牽制しながら右足一閃。豪快にネットを揺らして同点に。64分に勝ち越したオランダが守備ブロックを敷き、明確に逃げ切り体制に転じた85分には、小川航基がヘディングで叩いたボールを前方の鎌田大地が触れ、ふたたび追いついてみせた。
60％のボールポゼッションを許し、自分たちが放った枠内シュート数も3本のみと、日本にとって理想的な内容でなかったのは間違いない。しかしながら、何よりも勝ち点の積み上げが求められるW杯のグループリーグにおいて貴重な1点を落とさなかった奮闘劇は、国際的な声価を高めるに至った。
一方で、よりアグレッシブになり、勝ち点3、つまり勝利を狙うべきべきだったとシビアに評価する識者もいる。英放送局『ITV』でゲスト解説を務めたオーストラリア人監督のアンジェ・ポステコグルー氏は「土壇場の同点弾は青天の霹靂だったし、私からすれば、非常に不満の溜まる試合だった」と強調した。
かつてJリーグの横浜Fマリノスを指揮し、攻撃的なサッカーで国内を席巻するチームを作り上げた。オーストラリア代表でも辣腕を振るい、「日本サッカー」を熟知するポステコグルー氏は、こうも続けている。
「日本は1点を取られるたびに前向きになっていた。失点してから実力を発揮して、突如としてオランダを攻め立てるというように。だから、私は『なぜ最初からそれをやらないんだ』と不思議に思った。日本はもっとやれる。今日見せたよりも、もっと良いサッカーができて、もっと勇敢に戦えるチームのはずなんだ」
試合前の同局の番組内でも「相手を圧倒できるぞという自分たちを信じる力が日本には欠けている」と指摘したポステコグルー氏は、試合後に「国として問題がある。彼らはいまだに自分たちが発展中だと思っているからね。ただ、もうすでに強豪国を倒せる実力の片鱗は見せているし、W杯でも優勝できる日はやってくる」と語った。
日本はもっとやれる――。熱きオーストラリア人監督の言葉は、ともすれば、日本サッカーの急激な進化を物語るようでもあった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]