タレント関根勤（72）が15日、大阪市内で記者の取材に応じ番組共演など、親交が深く9日に亡くなった女優・中村玉緒さん（享年86）をしのんだ。

「ショックですよ」と話し始めた後「優しい方で楽しい方で…」と言葉を続けた。さらに「若い方は楽しい方って思ってるじゃないですか。大映の大女優、看板女優ですよ。（日活の看板だった）吉永小百合さんみたいな人ですよ。でも面白い人だから、皆さん勘違いしてるけど、大女優なんです。大女優なのにまったく偉ぶらない。本当に優しくてね」と懐かしんだ。

以前、玉緒さんから（大映の）市川雷蔵さんと出かけた時のエピソードを聞いたといい「雷蔵さんと一緒に映画見に行ったら、雷蔵さんは普段はオーラが消えてて全然周りから気付かれないんだけど、玉緒さんだけファンに囲まれて“私だけ大変でした〜”なんて話してくれた」と雷蔵さんと玉緒さんが“デート”した時の一面を明かし「大好きな人でした。もう1回会いたかった」と結んだ。

関根は玉緒さんが亡くなったことが分かった12日にも自身のX公式アカウントで追悼コメントを寄せていた。