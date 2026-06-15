横山由依、第1子妊娠を発表 所属事務所も報告「現在、安定期に入っており母子ともに順調」
元AKB48の横山由依（33）が15日、自身のSNSで第1子を妊娠したことを発表。所属事務所の太田プロも同日、公式サイトで発表し、「現在、安定期に入っており母子ともに順調とのことです」などと伝えた。
【写真】2人の直筆文字とともに…第1子妊娠を発表横山由依【Xより】
同事務所は発表で、「横山由依に関するご報告」と題し、「この度、タレントの横山由依が第一子を授かりましたことをご報告申し上げます」と発表。「現在、安定期に入っており母子ともに順調とのことです」とし、「今後の仕事に関しましては本人の体調に合わせて務めさせていただく所存でございます。これからもあたたかく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。
横山は、夫でコーラスグループ・純烈の後上翔太（35）と連名で文書を公表。「この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています」と報告。出産時期は「秋ごろの出産を予定しております」と明かし、今後の仕事について「体調と相談しながら、いただいたお仕事に真摯に向き合ってまいります」とつづった。
また、「応援してくださるファンの皆様や、お力添えをいただいている関係者の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです」と思いを伝え、「どうか温かく見守っていただけると幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
横山は1992年12月8日生まれ、京都府出身。アイドルグループ・AKB48の元メンバーで、第9期生。愛称は“ゆいはん”。2015年12月から19年3月まで、AKB48グループ総監督を務める。21年12月、卒業公演でAKB48を卒業。俳優として、ドラマ『はんなりギロリの頼子さん』（18年）で連続ドラマ初主演を務めた。
後上は1986年10月23日生まれ、東京都出身。歌謡グループ・純烈のメンバーとして、2010年にシングル「涙の銀座線」でメジャーデビューを果たした。18年12月、『第69回NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。
2人は2024年12月2日、結婚したことを発表した。
【写真】2人の直筆文字とともに…第1子妊娠を発表横山由依【Xより】
同事務所は発表で、「横山由依に関するご報告」と題し、「この度、タレントの横山由依が第一子を授かりましたことをご報告申し上げます」と発表。「現在、安定期に入っており母子ともに順調とのことです」とし、「今後の仕事に関しましては本人の体調に合わせて務めさせていただく所存でございます。これからもあたたかく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。
また、「応援してくださるファンの皆様や、お力添えをいただいている関係者の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです」と思いを伝え、「どうか温かく見守っていただけると幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
横山は1992年12月8日生まれ、京都府出身。アイドルグループ・AKB48の元メンバーで、第9期生。愛称は“ゆいはん”。2015年12月から19年3月まで、AKB48グループ総監督を務める。21年12月、卒業公演でAKB48を卒業。俳優として、ドラマ『はんなりギロリの頼子さん』（18年）で連続ドラマ初主演を務めた。
後上は1986年10月23日生まれ、東京都出身。歌謡グループ・純烈のメンバーとして、2010年にシングル「涙の銀座線」でメジャーデビューを果たした。18年12月、『第69回NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。
2人は2024年12月2日、結婚したことを発表した。