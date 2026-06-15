ムード歌謡グループ「純烈」の後上翔太（39）と妻で元AKB48のタレント・横山由依（33）が、第1子を妊娠したことを連名の文書で発表した。出産は秋ごろを予定。先月には西野未姫が第2子を出産したばかりで、元AKB48メンバーのおめでたい報告が相次いでいる。

この日、横山は夫との直筆署名入り文書で妊娠を発表。「体調と相談しながら、いただいたお仕事に真摯に向き合ってまいります」と呼びかけた。

元AKB48では5月13日、西野未姫が「極楽とんぼ」山本圭壱との間に第2子となる男児を出産したことを報告したばかり。31歳差結婚とあり、大きな話題を集めていた。

また山田菜々美も5月23日に第2子となる女児を出産した。「息子の時と同様、自然分娩で3686gの大きなレディーです」と明かしていた。

1月には23歳の宮里莉羅が結婚と出産を同時に発表し大きな話題に。

鈴木まりやもお笑いコンビ「ゴールデンルールズ」根本悠との間昨年11月に第2子となる女児を出産し、AKB48の20周年イヤーに娘が誕生したことについて「うれしく、誇りに思う」とコメントしていた。

近年は、AKB48卒業後に結婚・出産を経て、育児と芸能活動を両立する元AKB48メンバーが増えている。島田晴香は24年5月に第1子、川栄李奈は23年に第2子を出産し2児の母に。高城亜樹、小林などが近年出産し、前田敦子、篠田麻里子や板野友美などの主要メンバーも母親としてのリアルな姿をSNSに投稿し共感を集めている。