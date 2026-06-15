日本代表は１４日（日本時間１５日）、北中米Ｗ杯１次リーグＦ組初戦でオランダと対戦し、２―２で引き分け。２度のビハインドを追いつく執念の戦いで勝ち点１をもぎ取った。

海外メディアも日本の健闘を称賛。米「Ｔｈｅ Ａｔｈｌｅｔｉｃ」は「日本の終盤のゴールでオランダが衝撃を受ける…これは今大会最高の試合だった」と題する記事を掲載した。

同記事では「このグループＦの対戦は、抽選の時からグループステージの注目カードの一つとして注目されていた。オランダの世界ランキング８位は実力を過大評価している可能性があり、日本の１８位は実力を過小評価している可能性がある」と指摘する。

その上で「今大会は素晴らしいパフォーマンスが数多く見られ、中でも米国がパラグアイを圧倒した試合は圧巻だった。会場の雰囲気も非常に熱狂的で、大会開幕戦のメキシコシティーでの歓声はまさに魂を揺さぶるものだった。しかし、試合そのもの、その流れ、緊張感、そしてプレーのレベルという点では疑問符がつく。日本の終盤の同点ゴールによって、この試合は今大会最高の試合となった」とここまでのベストゲームに選出。

さらに「多くの点で日本のサッカーは、クーマン監督率いる現在のオランダ代表よりも、オランダ代表の有名なトータルフットボールに近い」とまで指摘した。森保ジャパンの戦いぶりは、日本のファンのみならず海外にも感銘を与えたようだ。