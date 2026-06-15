しゃぶしゃぶどん亭、父の日期間限定で「黒毛和牛リブロース」を販売 / 飲み放題550円キャンペーンも実施

しゃぶしゃぶチェーンのしゃぶしゃぶどん亭は、6月19日から6月22日までの4日間限定で、父の日向け特別メニュー「黒毛和牛リブロース」を販売する。また、「黒毛和牛リブロース食べ放題」を注文した人を対象に、「全部飲み放題」を特別価格500円(税込550円)で提供するキャンペーンも実施する。

今年の父の日は「いつも頑張っているお父さんに、家族みんなでちょっと贅沢な時間を贈る」をテーマに、上質な黒毛和牛リブロースを楽しめる期間限定メニューを用意した。

〈父の日期間限定「黒毛和牛リブロース」〉

「和牛リブロース 定番食べ放題コース」は、しゃぶしゃぶまたはすきやきで楽しめる食べ放題コース。お肉や野菜など50品以上が対象となる。

さらに、お肉･野菜･寿司･おつまみなど80品以上が食べ放題となるコースも用意する。

また、定食メニューとして「和牛リブロース定食」も販売。しゃぶしゃぶまたはすきやきから選べ、ごはん･太うどん･中華麺･たまごはお替り自由となる。

〈黒毛和牛リブロース食べ放題注文者限定キャンペーン〉

期間中、「黒毛和牛リブロース食べ放題」を注文した人を対象に、生ビール、日本酒、ハイボール、サワーなどを含む「全部飲み放題」を通常1,859円のところ、特別価格550円で提供する。

「生ビール付き飲み放題500円」キャンペーン

利用には注文時のクーポン画面提示が必要。グループ全員が対象となり、1人から利用できるほか、他クーポンとの併用も可能となっている。

〈販売概要〉

商品名:

・和牛リブロース 定番食べ放題コース(しゃぶしゃぶ･すきやき)

・和牛リブロース定食(しゃぶしゃぶ･すきやき)

価格:

・和牛リブロース 定番食べ放題コース 5,980円(税込6,578円)

・80品以上食べ放題コース 定番食べ放題コースにプラス900円(税込990円)

・和牛リブロース定食 2,780円(税込3,058円)

キャンペーン内容:

生ビール付き「全部飲み放題」

通常1,690円(税込1,859円)→特別価格500円(税込550円)

実施期間:

2026年6月19日〜6月22日(予定)

対象店舗:

しゃぶしゃぶどん亭31店舗

※数量限定のため終了日が前後する場合あり

※どん亭横浜本牧店は改装工事のため休業中

※中野店･町田成瀬店･草加花栗店では寿司メニューの販売なし