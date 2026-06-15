辻希美、三男・幸空（こあ）くんを起こす第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿公開「絵に描いたような幸せな光景」「満足そうな表情が可愛すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/06/15】タレントの辻希美が6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。三男・幸空（こあ）くんを起こす次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「仲良しで尊い」7歳三男を起こす0歳次女の姿
辻は「夢が先に起きると必ずコアを起こしに行く」とコメントし、うつ伏せで寝ている幸空くんとその頭を触っている夢空ちゃんの朝の様子を公開。続けて「起こすだけ起こして」「去っていく笑」と記し、部屋のドアの方へ向かっている夢空ちゃんの姿を投稿している。
この投稿に、ファンからは「絵に描いたような幸せな光景」「天使が天使を起こしてる」「お兄ちゃん大好きなんだな」「仲良しで尊い」「起こした後の満足そうな表情が可愛すぎる」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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◆辻希美、次女・夢空ちゃんと三男・幸空くんの朝の様子公開
辻は「夢が先に起きると必ずコアを起こしに行く」とコメントし、うつ伏せで寝ている幸空くんとその頭を触っている夢空ちゃんの朝の様子を公開。続けて「起こすだけ起こして」「去っていく笑」と記し、部屋のドアの方へ向かっている夢空ちゃんの姿を投稿している。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「絵に描いたような幸せな光景」「天使が天使を起こしてる」「お兄ちゃん大好きなんだな」「仲良しで尊い」「起こした後の満足そうな表情が可愛すぎる」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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