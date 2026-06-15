【4日間限定】「喜多方ラーメン」200円引き　「坂内感謝祭」を全国で開催　6月16日から

麺食が展開するラーメンチェーン「喜多方ラーメン坂内」は、6月16日〜19日の4日間限定で、「坂内感謝祭」を全国で開催する。

期間中、看板商品「喜多方ラーメン」の店内飲食価格を通常の200円引きとし、税込690円で販売する。塩･味噌ラーメンは対象外となる。

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〈期間限定「喜多方ラーメン」200円引き〉

通常価格･税込890円の「喜多方ラーメン」を、4日間限定で税込690円にて販売する。

「喜多方ラーメン」には、独自配合の小麦粉に多くの水分を含ませたもちもち食感が特徴の多加水麺を使用。熟成を経て独特のちぢれを加え、豚ガラのみを使った“雑味のない”スープが絡むよう仕上げている。トッピングには自家製焼豚や白ネギなどを使用している。

■「坂内感謝祭」概要

実施期間: 2026年6月16日(火)〜6月19日(金)

販売店舗: 全国「喜多方ラーメン坂内」各店

実施内容:「喜多方ラーメン」を税込690円で販売(通常価格･税込890円)

注意事項:

･塩･味噌ラーメンは対象外。

･対象商品に対し、坂内モバイルクーポンやその他クーポンとの併用不可。

･お土産ラーメン、テイクアウトラーメンは対象外。

〈喜多方ラーメン坂内とは〉

福島県喜多方市にある喜多方ラーメンの老舗「坂内食堂」をルーツとする全国チェーン。創業は1988年。「手作り」と「出来立て」にこだわり、国内に79店舗、海外に11店舗展開している(2026年6月上旬時点)。シンプルながらコク深いスープと太めの平打ちちぢれ麺、自家製焼豚が特徴としている。