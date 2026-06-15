M-1王者たくろう、初の冠レギュラー番組が決定 きむらバンドの地元・愛媛で“秘密”のロケ【番組概要・コメント全文】
『M-1グランプリ2025』優勝のお笑いコンビ・たくろう（きむらバンド、赤木裕）が、7月から初の冠レギュラー番組『寝耳にたくろう 〜僕らは何も知りません！〜』を愛媛朝日テレビでスタートすることが決まった。
【ランキング表】たくろう以外はTOP10に誰が？2026年『上半期ブレイク芸人』TOP10
きむらバンドは、愛媛県鬼北町生まれ・松山市出身。2020年からはコンビで愛媛朝日テレビの情報番組『なるちか！』のレギュラーを務め、愛媛の視聴者に広く親しまれてきた。そんな彼らが、ホームグラウンドである同局で、初の凱旋レギュラー番組を満を持して始動する。
番組の最大の仕掛けは、タイトルの通り「出演者であるたくろうには、内容を何も教えない」という点。ロケの内容や場所、目的は現場に到着するまで一切秘密。カメラが回った瞬間に突きつけられる状況へのリアルな困惑と、そこから生まれる即興の切り返しなど、予定調和一切なしの純度100％ドキュメントバラエティーとして展開し、愛媛という街の魅力やそこに暮らす人々の温かさを、たくろうの目線を通して再発見していく。
■『寝耳にたくろう 〜僕らは何も知りません！〜』
出演者：たくろう
※きむらバンド：愛媛県鬼北町生まれ・松山市出身/赤木裕：滋賀県出身
放送局：愛媛朝日テレビ
放送日：2026年7月5日（日）スタート、毎週日曜午後5時〜5時30分
TVerで見逃し配信あり
きむらバンド コメント
夢の冠番組が大好きな地元愛媛で始まりました！それなのに！なぜ俺たちは何も知らないのか！怖すぎるだろ!!でも喜びの方が勝っているという複雑なお味のたくろうをお楽しみください！
赤木裕 コメント
ずっとお世話になった愛媛で冠番組はとても嬉しいのですが、何されるか全く
分からないので恐怖の方が勝ってます。大失敗もたくさんあると思いますが、大目に見てください。許してください。
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■『寝耳にたくろう 〜僕らは何も知りません！〜』
出演者：たくろう
※きむらバンド：愛媛県鬼北町生まれ・松山市出身/赤木裕：滋賀県出身
放送局：愛媛朝日テレビ
放送日：2026年7月5日（日）スタート、毎週日曜午後5時〜5時30分
TVerで見逃し配信あり
きむらバンド コメント
夢の冠番組が大好きな地元愛媛で始まりました！それなのに！なぜ俺たちは何も知らないのか！怖すぎるだろ!!でも喜びの方が勝っているという複雑なお味のたくろうをお楽しみください！
赤木裕 コメント
ずっとお世話になった愛媛で冠番組はとても嬉しいのですが、何されるか全く
分からないので恐怖の方が勝ってます。大失敗もたくさんあると思いますが、大目に見てください。許してください。