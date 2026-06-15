「タバコを吸うようになったり…」相模原市の女子高校生殺害　容疑者の男は高校入学後に雰囲気一変　被害者にしつこく復縁迫ったか

神奈川県相模原市の河川敷で10日、17歳の女子高校生が遺体で見つかった事件で、警察は元交際相手の19歳の男を逮捕した。SNSを通じて出会い、別れた後も男は復縁を迫っており、関係のもつれが凄惨な犯行へと発展した可能性が浮かび上がってきた。事件に至るまでの背景には何があったのか、捜査が進められている。

男は高校から雰囲気が一変

遺体が見つかった現場には、燃えカスのような跡が残っていた。ここで花火をしていたという2人。その後、男は女子高校生の首を絞めて殺害したとみられる。

2人の間に、一体何があったのか？

容疑者の中学時代の同級生：

学業の方はちょっとうまくいってないのかなっていう気はしましたね。教員の方から「小学校の割り算できない子は少ないよ」って（言われていた）。（女の子から人気だったりは？）全然ないですね、そういうのは。(特定の女の子と仲良くなったりは？)なさそうでしたね。

おとなしい印象だったという中学時代。だが、高校に進学すると、その雰囲気は一変したと話した。

容疑者を知る近隣住民：

バイクに乗るようになったり、タバコを吸うようになったり。1カ月ぐらい前ですかね、車いじってたかな。

次第に素行が悪くなり、その後、高校も退学したという。

相模原市の実家に住みながら、塗装工の仕事に就いていたとみられている。

SNSから交際か 男は何度も復縁迫る

一方、隣接する座間市に住んでいた被害者の女子高校生。

中学時代の同級生：

すごくおとなしい子だった。中学の頃は、付き合ってる人はいなかったと思う。高校に行ってから垢抜けた感じ。

SNSにダンスなどの動画を投稿していたとみられる。これが、逮捕された男と出会うきっかけとなってしまったのか。

男は、SNSを見たことで連絡をして、付き合うようになったと話しているという。

しかし、交際は長くは続かなかったという。

容疑者：

複数回にわたり復縁を迫っていたが断られていた。

男はしつこく復縁を迫るようになっていたとみられている。

5月には、SNSにこんな動画が投稿されていた。

「元カレと別れたら次へ進む」

それは、容疑者のことを指していたのだろうか。

そして、今月8日には、「みんなに会いたいよ」と書き込みをしていたが、その2日後、「元カレに会いに行く」と家を出た女子高校生は、命を奪われてしまった。

容疑者：

今回も再度復縁を迫ったが、断られたので犯行に及んだ。

警察は、衝動的に犯行に及んだとみて調べている。

（「Mr.サンデー」6月14日放送より）