サッカー・W杯 日本初戦の舞台ダラス 日本代表サポーター 強豪オランダと引き分け勝ち点1に喜びの声 世界各地でファンが声援
サッカー・ワールドカップ、日本対オランダの試合が行われたアメリカ南部・ダラスから中継です。
テキサス州ダラスにあるサッカー・ワールドカップのイベント会場です。ここから車で30分ほどのスタジアムで、きょう、日本代表が初戦を戦いました。
現地で観戦した日本のサポーターの多くは強豪相手に得た勝ち点1に喜びの声を上げました。
日本代表サポーター
「イエーイ！最高です！」
「勝ったようなものです。追いついて終わるのは最高でした」
「鎌田大地選手が一番。最後の点数も取ったし、前回のW杯から信じてきてよかった」
「あと2試合、自分たちのサッカーをして勝つだけなんで十分上に上がれると思う」
「ニッポン！ニッポン！必ず決勝に行きます！」
また、注目された初戦には世界各地のファンが声援を送りました。
日本代表サポーター
「バモ、ジャパン！ 」
「2−2でしたけど、日本が勝ち残るの祈ってます」
「現地のアメリカの方も多くて、日本のジャージを着てくれてすごく嬉しい」
「Go Japan！」
次のチュニジア代表との戦いはメキシコに舞台を移して、日本時間21日に行われます。