サッカー・ワールドカップ、日本対オランダの試合が行われたアメリカ南部・ダラスから中継です。

テキサス州ダラスにあるサッカー・ワールドカップのイベント会場です。ここから車で30分ほどのスタジアムで、きょう、日本代表が初戦を戦いました。

現地で観戦した日本のサポーターの多くは強豪相手に得た勝ち点1に喜びの声を上げました。

日本代表サポーター

「イエーイ！最高です！」

「勝ったようなものです。追いついて終わるのは最高でした」

「鎌田大地選手が一番。最後の点数も取ったし、前回のW杯から信じてきてよかった」

「あと2試合、自分たちのサッカーをして勝つだけなんで十分上に上がれると思う」

「ニッポン！ニッポン！必ず決勝に行きます！」

また、注目された初戦には世界各地のファンが声援を送りました。

日本代表サポーター

「バモ、ジャパン！ 」

「2−2でしたけど、日本が勝ち残るの祈ってます」

「現地のアメリカの方も多くて、日本のジャージを着てくれてすごく嬉しい」

「Go Japan！」

次のチュニジア代表との戦いはメキシコに舞台を移して、日本時間21日に行われます。