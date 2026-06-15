話題の“生食感”がついに「不二家」から！ふわっととろける「生ドーナツ」が新登場

近年スイーツ界で大きな注目を集めている“生食感”。生パンや生ケーキに続き、今度はドーナツにもその波が到来しています。そんな中、不二家から新たに登場したのが「不二家の生ドーナツ」。洋菓子店ならではのこだわりを詰め込んだ一品で、ふわっとほどけるような生地と、とろけるクリームの組み合わせが楽しめます。不二家は2024年からドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」を展開しており、そのノウハウを生かして全国の不二家洋菓子店で販売をスタート。ミルキー、ストロベリー、チョコレートの3種類がラインアップされ、見た目も味わいも大満足の仕上がりです。毎日のご褒美スイーツや手土産にもぴったりな新作ドーナツの魅力をご紹介します。

ふわっと軽やか！洋菓子屋さんが作る“生ドーナツ”とは？

今回登場した「不二家の生ドーナツ」は、“生食感”にこだわった新感覚スイーツ。米油で揚げたドーナツ生地は、空気を含ませるように仕上げられており、ほどよい弾力と軽やかな口どけが特徴です。

さらに、不二家自慢のシャンテリークリームをたっぷりサンド。ドーナツでありながらケーキのような贅沢感も味わえるため、カフェタイムのお供にもぴったりです。トレンド感と老舗洋菓子店の技術が融合した、まさに今食べたいスイーツといえそう。

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ミルキー・ストロベリー・チョコレートの3種を食べ比べ

ラインアップは全3種類。

「ミルキー」は、不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」と同じ北海道産練乳を使用したペースト入り。やさしい甘さと濃厚なコクが広がります。

「ストロベリー」は、甘酸っぱい苺ジャムとシャンテリークリームの組み合わせ。華やかな見た目と爽やかな味わいが魅力です。

「チョコレート」は、不二家自社製チョコレートを使ったガナッシュ入り。芳醇なカカオの香りが楽しめる大人向けの一品です。

どれも税込388円で販売されており、友人や家族とシェアしながら食べ比べを楽しむのもおすすめです。

ご褒美スイーツにも手土産にも！SNS映えする新定番

ふんわりとしたフォルムにたっぷりのクリームがサンドされた生ドーナツは、見た目の可愛さも魅力。オリジナルスリーブもかわいく写真映えするビジュアルで、話題になること間違いなしです。

また、ケーキほど重たくなく、ドーナツよりも特別感がある絶妙なポジションも人気の理由。仕事帰りのご褒美や週末のおやつタイム、友人宅への手土産など、さまざまなシーンで活躍してくれそうです。

全国の不二家洋菓子店で購入できるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。