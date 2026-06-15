盟友との「あうんの呼吸」で同点弾

敵陣左深くで久保がボールを持った瞬間、中村の頭にイメージが浮かんだ。

ドリブルを仕掛けた技巧派レフティーが相手を引きつけ、ラストパスは自身の足元へ。右に鋭く切り込む得意の「カットイン」からニアサイドにシュートを沈める――。

数秒後、現実となる。試合を振り出しに戻す、値千金の同点弾。世代別の代表時代からともにプレーする盟友のアシストで決めた５７分のゴールを、「あうんの呼吸。話していなくても、何となく来るだろうと分かっていた」と爽やかに語った。

欧州の強豪クラブでプレーする名手がそろうオランダ守備陣を切り裂いた「カットイン」。そのテクニックを身につけたのは、Ｇ大阪時代だった。Ｕ―２３（２３歳以下）チームの監督だった実好礼忠さんは、類いまれな才能を認める一方で、「とりあえず加速しておけばという感じで、一本調子」と当時を振り返る。

相手とのスペース作るステップで「狙い通りのゴール」

元ＤＦの実好さんは、単純に右に移動するだけでなく、少し相手から遠ざかってスペースを作る技を教え込んだ。右斜め後方にステップを踏むことで生まれたこの日の「狙い通りのゴール」（中村）は、当時の指揮官が「どこにこんなエネルギーがあるんだ」と驚いた練習量が土台にある。

今季はフランスの２部でプレーし、過去にはオーストリア２部も経験した。苦境に置かれても「自分を見失わず、信じてきた」と胸を張れる日々で研ぎ続けた武器が、初めてのＷ杯で燦然（さんぜん）と光った。（細田一歩）