漫画家やくみつる氏（67）が、13日放送のTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）にゲスト出演。プロ野球楽天三木肇監督の途中休養について私見を述べた。

楽天は10日未明、三木監督が休養し、塩川達也ヘッドコーチが監督代行を務める人事を発表した。昨季、三木監督は20年以来となる1軍監督に就任。第2次政権2年目の今季はリーグ戦、交流戦ともに最下位に低迷していた。同日の巨人戦から塩川監督代行が指揮を執っている。

やく氏は「三木監督休養。スポーツ新聞の記事を見ると、楽天の監督ってもうしょっちゅうなんですよね。これまでもね。チームの歴史がそんなに長いわけでもないのに。やたらと途中休養が」と切り出した。

「星野（仙一）さんとかノム（野村克也）さんとか超大物以外の監督はたいがい途中で休養させられている」と指摘した上で「もういっそのこと三木谷さん、自分でやった方がいいと思いますよ。三木谷監督がね」と三木谷浩史オーナーの監督就任を提案した。

DeNAファンのやく氏は「三木監督が休養を発表した時点で交流戦2勝10敗だったんですよね。その2勝はベイスターズですから。そっちの監督がまだね…そっちが先じゃね？」と投げかけた。