よく当たると大評判！　中津川りえの〈傾斜宮占い〉　全体運・対人運　6/15〜7/14

1998年に『婦人公論』に初登場した「傾斜宮占い」。以来、「ズバリ言い当てている」「日々の道しるべとして頼りにしている」と熱烈な支持を集めてきました。人間の本質を鋭く見抜くのはもちろん、具体的な行動の指針を示してくれるので、家族、社会とかかわりながら自分らしい生き方を模索する大人の女性にぴったり。晴れの日、曇りの日、雨の日があるように、人生の好調、不調のリズムも天の導きによって巡ります。運気の流れを読み解いて、日々を充実させましょう。

中津川流傾斜宮占いとは

人間の生年・生月日を五行と九方位に分類、組み合わせて生じた9種類の傾斜をシンボル化したものが九つの傾斜宮。これに中国の古典『易経』を加味したのが中津川流傾斜宮です。

あなたの傾斜宮は？

生年（ヨコ列・T=大正、S=昭和、H=平成／生年が表にない場合は、この配列にしたがって当てはめてください。T7はS2の列に、H12はT8の列になります）と、生月日（タテ列）の交わったところがあなたの傾斜宮です。

例：昭和43年10月1日生まれの傾斜宮は「乾宮」

6月15日〜7月14日の全体運・対人運

中津川りえ（なかつがわ・りえ）

占い師。1998年に「傾斜宮占い」を『婦人公論』に発表、以来熱烈な支持を集めている。最新刊『幸せガイドブック傾斜宮占い』（中公文庫）が発売中。「音読で喉の健康を維持しています。音訳ボランティア養成講座を受けたことを思い出しました」

全体運

「虫メガネ」の絵。小さいながら焦点が合うと発火するほどの威力あり。あなたも一点集中で大きなパワーを発揮して。遊び気分やかけもちは×。目標を決めたらそれに向かってダッシュを。

対人運

6月は身内を中心に会う。7月は趣味の集まりなど外部の人とエンジョイ。家族とは絆をより強く。介護は急がずに。時間がかかってもやむなし。近隣とは短時間で切り上げよう。

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全体運

「ブレーキとアクセルを同時に踏む」絵。勘違いや予定外のことが起きやすい時。いつも通りスムーズに行くとは限らない。ハプニングに備えて心づもりや代替案を考えておく。災害時の避難場所のチェックも。

対人運

6月は頼まれごとはやんわりと断って。7月は頼みごとをせず、独立独歩の精神で。自力で解決できるはず。家族とはいつもよりまめに連絡を。介護はとっさの対応が見事。近隣とは全体に目配りを。

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全体運

「風神雷神」の絵。6月は突風やにわか雨など突然の変化にあいやすい。二重三重にガードを堅く、周囲に巻き込まれぬよう傍観の方針で。7月はあなたが風神雷神として司令塔になって。メリハリをつけると評判が急上昇する。

対人運

存在感があるので要（かなめ）的な役が吉。会話の最後に締めの一言を。家族とは手堅く。介護は落ち着いて対応。近隣とは深入りせず、あっさりと。

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全体運

「伝統を守る」絵。自分磨きの清々しい時。家風や古きよき日本のしきたりを重んじて。七夕祭りやお盆の行事は地域のやり方に従う。自分流や新式は×。また茶道や華道、書道など「道」のつく習いごとや、短歌や俳句をたしなむと吉。

対人運

年功序列を大切に。周りの空気を読み、歩調を合わせて。マイペースは×。家族とは話し合うことがあるなら後回しにせず、優先させる。介護は落ち着いて。前半はスローに。近隣とは暗黙のルールやマナーを守ろう。

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全体運

「水芭蕉の花咲く」絵。水辺に次々と花開いて清々しい。爽やかな時ゆえ、変化はすべてプラスにとらえてOK。アンテナを張って新しいことを楽しんで。開運行動は、毎日1行日記をつける。

対人運

人の集まる場所に吉あり。祭りやイベントに参加して〇。人間関係全体を強化する効果が。家族とは子や孫、姪や甥など育ち盛りの身内を可愛がって。介護は水がかかわることに気を配る。近隣とは反対しない方針で。

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全体運

「太陽」の絵。太陽を背負って輝いている。6月は周囲を励まして。7月はマイナスをプラスに変える力あり。いつも明るいほうへ顔を向けていよう。

対人運

つねに笑顔を心がけて。すると周りに人が集まってくる。ライバルとも笑って話すことができるようになる。家族とは楽しい話題を選んで。介護はプラスのことを考えて言葉がけを。近隣とは気楽に。

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全体運

「旅から帰る」絵。ホッとする時で、いつものペースを早く取り戻そう。変わらないことが吉ゆえ、平凡な日常に感謝を。もし変化が生じたなら即、元通りの状態に。生活の土台をがっちりさせ、安定が長続きするよう頑張って。

対人運

長いつき合いや共通の思い出話ができる人と場を大切に。もし疎遠になっている人がいるなら復活のチャンス。家族とは現状維持。介護は根気よく。近隣とは波風を立てぬよう。

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全体運

「なだらかな山道」の絵。目の前に延びる道をまっすぐ進んで行けばOK。やがて広々とした野原に着く。空に一点の曇りもなし。自分を信じるほど天は高くなり、スムーズに上昇気流に乗ることができる。

対人運

目の前の人と丁寧につき合って。もし耳に痛い意見があったらむしろ感謝を。やがて役立つ日が来る。家族とは変わらずに。介護は風通しよく。近隣とはこだわらないで。

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全体運

「きれいな川」の絵。日差しを浴びて水面がキラキラ光っている。いいことは両手で掬い取り、マイナスは水に流して忘れよう。動きやすい時。たとえ不都合があっても自分流を通していける。

対人運

相手が誰であっても同じ態度で接して。また、まめに挨拶や声かけを。6月は多くの人に会って能率よく対応する。7月は顔見知りの人に落ち着いて会う。家族とは淡々と。「父の日」を祝って〇。介護はスムーズに。近隣とはつかず離れずで。

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