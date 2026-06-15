よく当たると大評判！　中津川りえの〈傾斜宮占い〉　金運・健康運・ラッキーカラー　6/15〜7/14

1998年に『婦人公論』に初登場した「傾斜宮占い」。以来、「ズバリ言い当てている」「日々の道しるべとして頼りにしている」と熱烈な支持を集めてきました。人間の本質を鋭く見抜くのはもちろん、具体的な行動の指針を示してくれるので、家族、社会とかかわりながら自分らしい生き方を模索する大人の女性にぴったり。晴れの日、曇りの日、雨の日があるように、人生の好調、不調のリズムも天の導きによって巡ります。運気の流れを読み解いて、日々を充実させましょう。

中津川流傾斜宮占いとは

人間の生年・生月日を五行と九方位に分類、組み合わせて生じた9種類の傾斜をシンボル化したものが九つの傾斜宮。これに中国の古典『易経』を加味したのが中津川流傾斜宮です。

あなたの傾斜宮は？

生年（ヨコ列・T=大正、S=昭和、H=平成／生年が表にない場合は、この配列にしたがって当てはめてください。T7はS2の列に、H12はT8の列になります）と、生月日（タテ列）の交わったところがあなたの傾斜宮です。

例：昭和43年10月1日生まれの傾斜宮は「乾宮」

6月15日〜7月14日の金運・健康運

中津川りえ（なかつがわ・りえ）

占い師。1998年に「傾斜宮占い」を『婦人公論』に発表、以来熱烈な支持を集めている。最新刊『幸せガイドブック傾斜宮占い』（中公文庫）が発売中。「音読で喉の健康を維持しています。音訳ボランティア養成講座を受けたことを思い出しました」

健康運

今年も半分過ぎつつある今、知らず知らずについた汚れを清めて。神社で茅の輪くぐりをする、運動して汗をかく、入浴時は丁寧に体を洗って高級なボディミルクで保湿する、ヘアカットでさっぱりするなど自分なりに。

金運

6月は日々の出費の節約を心がける。預貯金や保険、投資など動産は手出しや解約せず動かさずに。相続問題も含め不動産に関心を持って〇。7月は多少の散財はよし、プチ贅沢を。

座右の銘

前半は平静、後半活発に。



ラッキーグッズ

古くからあるタンスや引き出し、小机など家具類。



開運お洒落

仕立てのよい服。



ラッキー色

パープル。



吉方位

6月南東。7月上、下。

全体運、対人運はこちら

健康運

6月は乱調気味。食は内容と時間を一定にして体調管理。また可能なら各種ワクチンを打って予防対策を。7月は頑張りすぎる傾向あり。オーバーワークを防ぎ、よく休んで。

金運

詐欺被害にくれぐれも用心。タッチ一つで完了するスマホ決済などでミスが生じがち。面倒でもその都度自分の目と手で金額を確かめて。大小にかかわらず予定外の出費を防ぐ。

座右の銘

油断禁物。次善策を打つ。



ラッキーグッズ

モップ。たわし。



開運お洒落

年齢に関係なく好きな服を個性的に。



ラッキー色

黄色系。



吉方位

6月南東。7月上、下。

全体運、対人運はこちら

健康運

新陳代謝がいい時。運動は思いつきやその場限りでやる。毎日するなら家で、つま先と踵の上げ下ろしを100 回ずつ。食事に波やムラがないよう。外食は〇。

金運

6月は自由に動かせない反面、出費を抑えることができる。7月は気分で使う心配が。一目ぼれや、目と目が合ったなどの理由では買わない。

座右の銘

6月は石橋を叩いても渡らない。7月はツボがピタリとはまる。



ラッキーグッズ

美術館や博物館で売っているカタログや小物。



開運お洒落

袖や裾、襟にフリルを。



ラッキー色

ワインレッド。



吉方位

6月南東、上、下。7月東、西、上、下。

全体運、対人運はこちら

健康運

清潔に。室内も冷蔵庫内も物を減らして掃除を。衣類は十分に乾燥させて。食は作ったらすぐ食べ、作り置きは避ける。運動は今まで通りに。

金運

6月は財布の紐をぐっと締めて。7月は穴場を見つけるか思わぬ副収入が。投資は含み益がありそう。

座右の銘

終わりよければすべてよし。拙速は×、スローペースで。



ラッキーグッズ

包装紙。枕。



開運お洒落

まめにパジャマを交換する。



ラッキー色

パール色、ベージュ。



吉方位

6月南東、上、下。7月東、北西。

全体運、対人運はこちら

健康運

6月は小さい不調が重なりやすい時ゆえ一つずつを甘く見ないで。その都度まめに対処を。7月は血行不良に注意。エアコンによる冷えを警戒。

金運

6月は各項目で凹凸があっても全体として無事ならよし。長期の資産計画を立てて。耐久品の購入やリフォーム代など家屋への出費は前向きに考える。7月は細部の節約を。

座右の銘

四方八方に目を輝かせる。



ラッキーグッズ

花。花瓶。ガラスの器。



開運お洒落

季節感をアピール。



ラッキー色

ピンク系。



吉方位

6月南西、北西。7月西、北西。

全体運、対人運はこちら

健康運

紫外線対策を徹底して。また眼精疲労や発熱、立ちくらみ、だるさに注意。一日の終わりにバスタイムで体を温め、心もリラックスさせて疲れをリセットする。

金運

体面を保つための交際費は出し惜しみせずに。それ以外は節約を心がけて。したがって新規の投資は控える。昔買ったものが値上がりしているなら売却清算も一考の価値あり。

座右の銘

笑顔は福を招く特効薬。希望も夢も叶う。



ラッキーグッズ

招き猫の置物。



開運お洒落

お洒落な折り畳み日傘をつねに携帯する。



ラッキー色

オレンジ、レンガ色。



吉方位

6月南東、南西。7月北西。

全体運、対人運はこちら

健康運

クセになりやすい時で、病気の再発や怪我の後遺症に注意を。運動は意気込みすぎると途中で息切れする。毎日テレビ体操を行うなど、小さな運動習慣が大きな力に。食は体にいいなら同じメニューで〇。

金運

日々の節約が結局は最善の策。気が大きくなったら警告のサイン、あわよくばとダメもとで夢を追っては×。原点に戻って地味に手堅く。

座右の銘

細く長く、飽きずに。



ラッキーグッズ

玩具。土産品。



開運お洒落

以前流行した服。リフォーム。



ラッキー色

ブルー系。

吉方位

6月7月とも北西、上、下。

全体運、対人運はこちら

健康運

新陳代謝がいい時で、「爽やかな風」がポイント。毎日、深呼吸と肩回しをして肺を鍛える。またウォーキングが〇。緑の野菜をたっぷり摂る。いつもより麺類を食べる回数を多く。

金運

6月は旅関係に使うのは可。7月は新発売の物を買う、投資する〇。経済のニュースや動きを注視して。金運を下支えしてくれる。

座右の銘

素直に。原点に戻る。



ラッキーグッズ

団扇や扇子、ファンなど風を起こすもの。



開運お洒落

直線的なデザイン。植物柄。



ラッキー色

紺。



吉方位

6月南、上、下。7月西、北西。

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健康運

食べ合わせや食中毒など消化器系のトラブルに注意。また水分補給をまめに。運動は早朝ウォーキングが吉。バスタイムを充実させて。

金運

カードや財布の置き忘れ、紛失に注意。予算額が変わりやすい時なので夏休みの予約や手続きは早く。満期の保険や預貯金は次をよく検討して。

座右の銘

水の流れのように柔軟に。



ラッキーグッズ

願いを書いた七夕の短冊。ハサミなど金属製の文具。



開運お洒落

凝ったボタン付きの服。



ラッキー色

グリーン。



吉方位

6月南東、南西、北西。7月東。

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