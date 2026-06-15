何台もすれ違っているのにまだ止まらない

NEXCO東日本は2026年6月1日、公式SNSを更新。逆走事故の様子を映した動画を公開しました。5月29日にも同じ事案の動画を公開しており、2本の動画投稿により、逆走車への厳重な警戒を呼びかけています。



一体何があったのでしょうか。

逆走事故は2026年5月11日の午前4時ごろに発生しました。場所は京葉道路の上り線「9.7KP付近」で、花輪ICと船橋ICのちょうど中間付近となります。

【動画】ええぇぇ… これが京葉道路で起きた「逆走事故」の動画です！

この区間は2車線に加えて、花輪IC合流部からの付加車線が1車線ある、計3車線となっており、ゆるやかなカーブがあるものの、見通しは非常に良くなっています。

京葉道路の上り線のこの区間は、朝の通勤時間帯になると非常に激しい混雑が起こるものの、公開された映像では夜明けごろで周囲は暗く、朝の4時ということもあり、さほど交通量は多くありません。とはいえ、複数台のクルマが走行しており、ガラガラというわけではありません。

映像は船橋本線料金所（下り線）付近にあるカメラからの映像で、料金所のない上り線を千葉方面から映しています。

映像が開始した時点でハイビームのような明るいライトが見えました。カメラは千葉方面から東京方面を映しているはずなので、テールランプが見えるのが正しく、画面手前から奥に向かって走行しているのが順走です。

しかし、徐々にライトが接近。中央車線を走る逆走車の存在が確認できます。

いっぽう中央車線には大型トラックや普通乗用車が数台走っており、映像開始時点で逆走車と対面したトラックは、急ハンドルで回避しています。

これに続いて普通乗用車も急ハンドルで回避。すぐ後方にいた大型トラックも急ブレーキを踏んでおり、ハザードランプの高速点滅で急減速を知らせるエマージェンシーシグナルが作動しています。

この3台をかわしたあと、逆走車は追い越し車線（逆走車から見ると左車線）に移動。

さらにその後も大型トラックと離合。離合するのにリスクがあると判断したのか、極力左側に寄ってすれ違っているようです。

それでもなお、逆走車は進行をやめようとしません。逆側の下り線には自車と同じ方向に進んでいるが多数いるにも関わらず、まだ気づかないのでしょうか。

その後逆走車は再び中央車線に戻った後、画面から消え、動画は終了します。

NEXCOによると、この逆走車両によって交通事故が発生したといいます。幸いにも大事にはならなかったようです。

NEXCOは投稿で、「一歩間違えれば重大事故に繋がりかねない、非常に危険な状況でした」と事故の重大さを示すとともに、「万が一逆走車に遭遇したら、慌てずに落ち着いて行動することが重要です」と、利用者に呼びかけています。

※ ※ ※

今回の逆走事故にも共通していますが、逆走車は追い越し車線を走行する傾向にあります。

これは、逆走するドライバーは一様に「逆走の認識」をもっておらず、普段通り「左側通行」の原則のもと、無意識的に走行しているからなのです。

実際に、過去に逆走事故を起したドライバーは「周囲が逆向きで走っていて、おかしいと思った」「対面通行だと思った」などと話しており、自分が正しいと思いこんで走行していることがわかります。

そのため、正面衝突を避けるためには、高速道路では不必要に追い越し車線や右車線を走行しつづけないことも大切です。

また逆走車を見つけたら、まずは十分減速してハザードを点灯させて左に寄り、衝突の回避に専念しましょう。

その後すぐに110番や道路緊急ダイヤル「＃9910」、最寄りの非常電話での通報が必要です。

もし通報がなければ、逆走車がさらに先を走ってしまい、事故のリスクが非常に高まるため、一刻も早い通報が大切です。

なお通報があれば、交通機動隊や高速パトロールカーの緊急出動に加え、道路情報版に「逆走車有」などと表示されるほか、ハイウェイラジオなどでも通行しているクルマに対し、注意を呼びかけます。

また、逆走車が走行中、あるいは走行を続けると予測される区間を通行止めにする規制も実施されます。

高速道路でこうした表示や案内を見かけたら、まずは前方に十分注意し、衝突を避ける行動を取りましょう。