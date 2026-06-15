＜米農家の嫁たるもの！＞農作業からの食事会⇒酔った義父「土地買ったぞ！」え〜ッ？【第4話まんが】
私（チカ、30代）はフルタイムパート勤務で夫（ナオト、30代）と3人の娘との5人暮らし。私は米農家の義両親からお米をもらう代わりに、農作業や家事の手伝いなどをしてきました。私が休日は家でゆっくりしたいと思う一方、夫や義両親は嫁である私が農作業や義実家の手伝いをするのは当たり前だと思っています。今回の義実家訪問でも、私がひたすら動く一方、夫はくつろぎ、義母（クミコ、70代）は可愛い息子（夫）の好きにさせ、義父（イサム、70代）は孫のケンカを私に注意させてきました。私はガマンの限界を迎えつつあるのを感じています。
義父の同居話は長女が生まれた頃からはじまっています。この日も私は受け流すつもりでしたが、義父も酔いが回っているのか、思いのほかしつこく食い下がってきます。私は結婚当初から「親と同居はムリ」と夫に伝えていたので回避してきました。でも夫は「賃貸暮らしならOK」という条件をつけているので、「いつか同居する」と思っているかもしれません。
勝手に義実家近くの土地を買われ、同居に向けて動き出した義両親と喜ぶ夫。お米をもらっているけど義実家の手伝いが負担で......というレベルの話ではなくなりました。今、目の前で繰り広げられている状況そのものが怖すぎます。
義実家での夕食中、酔った義父が同居の話をしはじめました。
私はいつものことだと思って適当に流すつもりでしたが、義両親は勝手に義実家そばの土地を買ったことがわかったのです。義母が「いきなり同居ではなくまずは近くから」とフォローしていますが、私は驚きを隠しきれませんでした。
私が同居を望んでいないことは夫もわかっているので、少し戸惑う素振りを見せつつもうれしそうにしています。
目の前で繰り広げられる義両親と夫の勝手な思惑に私は怖くなりました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
義父の同居話は長女が生まれた頃からはじまっています。この日も私は受け流すつもりでしたが、義父も酔いが回っているのか、思いのほかしつこく食い下がってきます。私は結婚当初から「親と同居はムリ」と夫に伝えていたので回避してきました。でも夫は「賃貸暮らしならOK」という条件をつけているので、「いつか同居する」と思っているかもしれません。
勝手に義実家近くの土地を買われ、同居に向けて動き出した義両親と喜ぶ夫。お米をもらっているけど義実家の手伝いが負担で......というレベルの話ではなくなりました。今、目の前で繰り広げられている状況そのものが怖すぎます。
義実家での夕食中、酔った義父が同居の話をしはじめました。
私はいつものことだと思って適当に流すつもりでしたが、義両親は勝手に義実家そばの土地を買ったことがわかったのです。義母が「いきなり同居ではなくまずは近くから」とフォローしていますが、私は驚きを隠しきれませんでした。
私が同居を望んでいないことは夫もわかっているので、少し戸惑う素振りを見せつつもうれしそうにしています。
目の前で繰り広げられる義両親と夫の勝手な思惑に私は怖くなりました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙