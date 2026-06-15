今冬公開されるアニメーション映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 最終章』のキービジュアルが公開された。

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本作は、TVアニメ『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』、OVA『NEXT SKY』のその後を描く完全新作アニメーション3部作の完結編。2024年に『完結編 第1章』、2025年に『完結編 第2章』が公開され、本作で完結を迎える。監督はTVアニメシリーズを手がけた河村智之、脚本は田中仁、アニメーション制作はサンライズが担当する。

『最終章』では、沖縄、京都、大阪、神戸で開催されてきた「スクールアイドルGPX（グランプリ）」のファイナルラウンドが描かれる。12人と一人の少女たちは、その舞台である“東京”で物語を紡いでいく。

公開されたキービジュアルには、「ときめきはいつまでも―― 行こう！虹の未来（さき）へ」というキャッチコピーとともに、前へと歩みを進める12名のスクールアイドルたちと、その背中を見つめる高咲侑の姿が描かれている。さらに、『第1章』『第2章』公開時から待ち望まれていた、朝香果林と中須かすみのダンス衣装が初公開となった。

あわせて、TVアニメ第1期・第2期が、BS日テレで再放送されることが決定。TVアニメ第1期は7月1日より、TVアニメ第2期は9月30日より、毎週水曜23時30分から放送される。

また、ユニットシングルの発売も決定。A・ZU・NA 4thシングルが8月26日、Diver Diva 4thシングルが9月9日、QU4RTZ 4thシングルが9月23日、R3BIRTH 3rdシングルが10月7日にそれぞれ発売される。

さらに、『ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム』より、8月8日発売の「ブースターパック MELLOW MOMENT」に収録されるカードの新規描き下ろしイラストも公開された。（文＝リアルサウンド編集部）