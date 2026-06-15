整形総額1000万円【ゴリラ顔】から別人に！＆名門「桜蔭」卒の超高学歴セクシー女優！
「じっくり聞いタロウ〜スター近況(秘)報告〜」（毎週日曜深夜2時20分）。6月14日（日）の放送は「少し特殊なセクシー女優SP！」をお届け！
【動画】整形総額1000万円【ゴリラ顔】から別人に！＆名門「桜蔭」卒の超高学歴セクシー女優！
（2020年3月19日放送）
元セクシー女優の高嶋めいみ(34)は、2019年12月に整形で手に入れたきれいな顔を武器にセクシー女優デビュー。
整形前の顔が紹介されるが、なかなかパンチのある写真で、もはや同一人物とは思えない変貌を遂げていた。
高嶋はメイド喫茶で一緒に働いていた友人が約2万円で二重にプチ整形し、整形を勧められたことを機に、軽い気持ちで目を二重に整形。その後、メイド喫茶を辞めて一般企業に就職する。
しかし、目を整形した結果、口元がゴリラみたいだと感じ、上顎と下顎の骨を切って移動する両顎手術で、口元のラインを整えた高嶋。その値段は189万円。さらに、鼻の下を短くしたり、鼻を高くしたり、目尻を切開したりと顔のパーツほぼ全体を整形。
総額約700万円！ 整形で顔が別人になった高嶋を見た両親の反応は「韓国人みたいな人がいるねぇ」だったそう。
そんな郄嶋は、2019年に専属女優としてデビュー。当初、両親には内緒にするつもりだったが、とんでもない出来事でバレてしまったという。
ストーカーのおじさんがデビュー作を勝手に実家へ送ったそうで、娘のAVデビューを知った父親は激怒。彼女は父の怒りを恐れ、ずっと実家に帰っていないそう。
郄嶋は現在も整形を続けており、その総額は約1000万円になったという。
（2018年10月4日放送）
八ッ橋さい子は、2015年にセクシー女優デビュー。これまで累計200本以上の作品に出演している。
八ッ橋の父親は大手企業の会社員で東大出身。勉強をするのが当たり前の家庭環境で育った彼女は、中高は東大進学率トップクラスの「桜蔭学園」に進学。
しかし、中学に入り勉強を疎かにしていたためか、目標だった東大受験に失敗し、合格した慶應義塾大学文学部に入学した。
なりたい職業のなかった八ッ橋は、“就活したくない”と後回しにした結果、就活が遅い地方公務員を選んで就職。
そんな中、八ッ橋はAV監督であるカンパニー松尾のトークイベントにお客として参加。
「好きな男性を振り向かせるにはどうすればいいのか」と相談すると、その場の悪ノリで「お姉さんが（AVに）出ちゃって、嫉妬させちゃえば面白いんじゃない？」とアドバイスされ、彼女は“セクシー女優になる道があるんだ。面白いかも！”と思い立ち、セクシー女優としてデビューする。
なお、好きな男性にデビューする件を伝えると、男性は「俺のせいでセクシー女優になっちゃった！」と焦ったそうだが、結局2人の間は何事もなく終わったそう。
八ッ橋は現在もセクシー女優として活躍しながら、演劇や音楽活動もしている。
【動画】整形総額1000万円【ゴリラ顔】から別人に！＆名門「桜蔭」卒の超高学歴セクシー女優！
セクシー女優デビューのために整形！
（2020年3月19日放送）
元セクシー女優の高嶋めいみ(34)は、2019年12月に整形で手に入れたきれいな顔を武器にセクシー女優デビュー。
整形前の顔が紹介されるが、なかなかパンチのある写真で、もはや同一人物とは思えない変貌を遂げていた。
高嶋はメイド喫茶で一緒に働いていた友人が約2万円で二重にプチ整形し、整形を勧められたことを機に、軽い気持ちで目を二重に整形。その後、メイド喫茶を辞めて一般企業に就職する。
しかし、目を整形した結果、口元がゴリラみたいだと感じ、上顎と下顎の骨を切って移動する両顎手術で、口元のラインを整えた高嶋。その値段は189万円。さらに、鼻の下を短くしたり、鼻を高くしたり、目尻を切開したりと顔のパーツほぼ全体を整形。
総額約700万円！ 整形で顔が別人になった高嶋を見た両親の反応は「韓国人みたいな人がいるねぇ」だったそう。
そんな郄嶋は、2019年に専属女優としてデビュー。当初、両親には内緒にするつもりだったが、とんでもない出来事でバレてしまったという。
ストーカーのおじさんがデビュー作を勝手に実家へ送ったそうで、娘のAVデビューを知った父親は激怒。彼女は父の怒りを恐れ、ずっと実家に帰っていないそう。
郄嶋は現在も整形を続けており、その総額は約1000万円になったという。
超高学歴セクシー女優
（2018年10月4日放送）
八ッ橋さい子は、2015年にセクシー女優デビュー。これまで累計200本以上の作品に出演している。
八ッ橋の父親は大手企業の会社員で東大出身。勉強をするのが当たり前の家庭環境で育った彼女は、中高は東大進学率トップクラスの「桜蔭学園」に進学。
しかし、中学に入り勉強を疎かにしていたためか、目標だった東大受験に失敗し、合格した慶應義塾大学文学部に入学した。
なりたい職業のなかった八ッ橋は、“就活したくない”と後回しにした結果、就活が遅い地方公務員を選んで就職。
そんな中、八ッ橋はAV監督であるカンパニー松尾のトークイベントにお客として参加。
「好きな男性を振り向かせるにはどうすればいいのか」と相談すると、その場の悪ノリで「お姉さんが（AVに）出ちゃって、嫉妬させちゃえば面白いんじゃない？」とアドバイスされ、彼女は“セクシー女優になる道があるんだ。面白いかも！”と思い立ち、セクシー女優としてデビューする。
なお、好きな男性にデビューする件を伝えると、男性は「俺のせいでセクシー女優になっちゃった！」と焦ったそうだが、結局2人の間は何事もなく終わったそう。
八ッ橋は現在もセクシー女優として活躍しながら、演劇や音楽活動もしている。