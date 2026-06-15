『くりぃむナンタラ』ミニスカート陸上に天才現る！「2人のバケモノが出てきた」

本日6月15日（月）の『くりぃむナンタラ』では、前週に引き続き、ミニスカートをはいてさまざまな競技にチャレンジする名物企画「ミニスカート陸上2026」の後半戦が放送される。

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前半戦では、3年ぶり4回目の出場となる田中樹（SixTONES）、初出場の猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、関口メンディーからなる“アイドルチーム”が大活躍。

15回連続出場を誇る上田晋也、初出場の中谷（マユリカ）、赤木裕（たくろう）による“上田チーム”を一歩リードした。

◆史上最強の“ミニスカの天才”が驚異の大活躍

今回、落下するボールが地面につく前にタッチしなければならない「ショットガンボールタッチ」では、「跳馬をやっていたから前に飛び込むのが得意」と自信満々の中谷が先陣を切る。

しかし、「初期のミニスカート陸上だったら大爆笑だったけど…」「なんか古い！昭和の喜劇王か（笑）！」とくりぃむしちゅーが苦笑するプレーで足を引っ張ることに…。

対するアイドルチームは、メンディーが挑戦。すると、「（別の番組で）3回優勝したことがある」と余裕を見せるメンディーがスーパープレーを見せつける。

このアスリート顔負けの身体能力とセンスに、上田も「すげぇヤツが現れたな！」と驚きを隠せない。

◆「2人のバケモノが出てきた！」伝説に残る大会に

「1対1ラグビー」では、上田と猪狩が対決。「かかってこいや！」（上田）、「やってやりますよ！」（猪狩）と試合前から激しいにらみ合いを繰り広げる。

はたして、前半戦で天才的なプレーを見せつけた田中に続き、猪狩も好プレーを披露することはできるのか？

メンディーの覚醒によりアイドルチームのリードが続くなか、勝負は上田チームの一発逆転がかかる最終競技「3対3ラグビー」へ。この対決に勝てば優勝という絶対に負けられない戦いに総力戦で挑むことになる。

“ミニスカの天才”と“昭和の喜劇王”――有田哲平が「2人のバケモノが出てきた！」と爆笑した今大会は、「ミニスカート陸上」の歴史に刻まれる伝説の戦いに！