【W杯2026】4年前「FIFA公認美女」として話題！SHONOが今大会も現地に→美腹筋に反響
「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表の初陣となるオランダ戦が、日本時間15日午前5時キックオフ。後半に怒とうの展開を見せ、先制を許した後半12分に中村敬斗、再びリードを許したが、後半44分に小川航基が同点ゴールを決めた。オランダ相手に同点でゲームを終え、勝ち点1を獲得した。前回大会で「FIFA公認美女」として話題になったSHONOが15日、自身のSNSを更新し、現地の様子を伝えた。
【写真】美腹筋！「FIFA公認美女」SHONOが今大会も現地に
SHONOは「オランダ vs 日本2-2 ナイスゲーム！！！！！！！！！」との文言とともに、美腹筋あらわな写真を公開。ファンからは「かわいい！」「幸運の女神！」などといった反響が相次いで寄せられている。
SHONOは1994年8月10日生まれ、静岡県浜松市出身。音楽活動のほか、ジュビロ磐田の「ジュビロクラブアンバサダー」として活躍。2022年のカタール・ワールドカップで国際映像に映り、「FIFA公認美女」として話題になった。
SHONOは「オランダ vs 日本2-2 ナイスゲーム！！！！！！！！！」との文言とともに、美腹筋あらわな写真を公開。ファンからは「かわいい！」「幸運の女神！」などといった反響が相次いで寄せられている。
SHONOは1994年8月10日生まれ、静岡県浜松市出身。音楽活動のほか、ジュビロ磐田の「ジュビロクラブアンバサダー」として活躍。2022年のカタール・ワールドカップで国際映像に映り、「FIFA公認美女」として話題になった。