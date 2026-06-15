サッカー日本代表は6月15日朝、FIFAワールドカップグループリーグの初戦でオランダと対戦し、2－2で引き分けました。新潟県内からも声援が送られました。

世界ランク18位・日本の初戦の相手は、格上・世界ランク8位のオランダ。



2002年の日韓ワールドカップでクロアチアのキャンプ地となった十日町市ではパブリックビューイングが開かれました。



【観戦に訪れた人】

「ここはクロアチアのキャンプ地だから、日本とクロアチアで決勝戦（期待している）」



日本は後半立ち上がりに相手に先制を許しますが、その7分後、久保からパスを受けた中村が右足を振り抜き、同点に追いつきます。



その後、オランダに勝ち越され1点ビハインドで終盤を迎えた日本ですが、後半43分、コーナーキックから小川のヘディングが最後は鎌田に当たりゴールへ。



日本は土壇場で追いつき、そのまま試合終了。グループリーグ初戦で貴重な勝ち点1を手にしました。



【クロアチアホームタウンクラブ 若山裕 理事長】

「最後まで諦めないというところが私らに共感を与えてくれる。残りの2戦をしっかり勝ち抜くことが大事」



日本の次の試合は6月21日、チュニジアと対戦します。