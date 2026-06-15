不倫や悪行を繰り返してきた“シタ妻”が改心し、夫に離婚届を渡そうとしたところ、毒母が乱入。「離婚なんてさせるわけないでしょーが！」と叫んで離婚届を引き裂いた。

【映像】毒母（筒井真理子）が娘に“鉄拳制裁”の衝撃シーン

6月12日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）の最終回が放送された。大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（白洲迅）は、悪性腫瘍の転移で「余命約3ヶ月」の宣告を受け、必死に病魔と闘っていた。

葵の死亡保険金1億円を愛人と総取りしようと目論んでいた妻の美月（桜井日奈子）だったが、浮気や計画がバレたこと、愛人・ケンジ（高橋光臣）からも見放されたことで、ついにこれまでの行いを悔い改める。

葵から離婚調停の通知が届いた美月は、すでに「退院が難しい」と宣告されるほどの状態となった葵の病室を訪れた。警戒する葵に対し、「ちょっと散歩しない？」と提案して庭に出ると、「調停には行かない。行く必要がないから」と拒否の使命を示す。

その直後、美月の口から出たのは「葵くんと離婚したい。保険金はもういらない。調停なんてやめて、普通に離婚してあげる」というまさかの一言だった。「何で急に？だったら最初から…」と困惑する葵に対し、「最初からじゃできなかった。いろいろあったから、たどり着いたの」と打ち明けた。

これまでに受けた“悪行”から、その言葉を信じられない葵。美月はケンジと出会ったいきさつを語り、「もう嘘つくのやめたいの。私のままでいられる人のそばにいたい」と告げ、自身の記入済みの離婚届を葵に差し出した。「好きなタイミングで出して」と語り、息子・蓮の親権も委ねる意思を明かしたのだ。

しかし、そこに美月の実母であり、葵の保険金を横取りしようと目論む加納彩美（筒井真理子）が激しい足取りで乱入する。彩美は葵の手から離婚届をひったくると、目の前で真っ二つに破り捨て、美月を殴りつける。驚いて怯える美月に対し、彩美は「何勝手なことやってんだよ、この能無しが！」と一喝。さらに、「つけてきて正解。やっと決心したと思ったのにさあ、あっさり離婚届渡して帰ろうとしてんだから信じらんない。離婚なんてさせるわけないでしょーが！」と怒号を響かせた。

彩美は「私はね、中途半端なのは大嫌いなの。夫を殺す勇気もなければ、覚悟もない、こんなぬるいやり方じゃ、男も金も何にも手に入んないんだよ！」と狂気をあらわにする。美月が「私はあんたとは違う！」と反発すると、彩美は「てんめええええ！」と胸ぐらを掴んで激しく揺さぶり、「勝手にやめるなんて許さない。あんたの一億は、もう私の一億なんだよ」と娘を突き放した。

葵が「夫婦の問題です。放っておいてください」「あなたは親じゃない！」と強い眼差しで睨みつけるも、彩美は「勝手に離婚届出そうなんて考えないほうがいいよ。そんなことしたらどうなるか、よーく考えてみて」と、不敵な笑みを浮かべて言い残すのだった。

国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化した『余命3ヶ月のサレ夫』。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り絶望しながらも、愛する息子の未来を守るため復讐に突き進んでいく姿を描く。