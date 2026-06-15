パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が15日、自身のインスタグラムを更新し、自身の体調についてつづった。

「今日は朝早く出発したのですが、少し体調が優れなかったため、一度自宅に戻りゆっくり休んでおります」と書き出し、体重計に乗る姿と自身の近影をアップ。

体重計の表示は59.7キロで、「最近、人にお会いする度に『痩せましたね』と言われますが、特にダイエットをしているわけではないのに、この一か月余りで約6kgほど体重が落ちました」と明かした。

「菓子作りの忙しさには慣れておりますが、最近は社内改革にも本格的に取り組んでおり、頭を使う日々が続いています。また、お酒を控えていることも影響しているのかもしれません」と体重減少の理由を推測し、「少し疲れはありますが、元気にしておりますのでどうぞご安心くださいませ」とメッセージ。「今日は午前中をゆっくり過ごし、午後からまた活動を再開いたします」と記した。

フォロワーからは「身体お大事なさって下さい」「ゆっくり休んでくださいませ」「1ヶ月で6キロは少し気になりますね。健康診断に早めに行かれてください」「お忙しいので、疲れがたまってるんですね」など気遣いのコメントが続々と寄せられている。