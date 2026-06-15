■15日（月）の天気

梅雨前線は沖縄・奄美付近から伊豆諸島にのび、前線上を低気圧が進んでいます。沖縄は、断続的に雨が降り、激しく降る所があるでしょう。土砂災害などに十分注意が必要です。西日本や北陸では、日本海側から雲がとれ、晴れ間の出る所が多い見込みです。北日本は、上空に寒気が流れ込み、局地的に雷雲が発生・発達しそうです。東北では激しい雷雨となる所があるでしょう。

青森県では、レベル4土砂災害危険警報と、レベル4大雨危険警報が出ている所があり、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重な警戒が必要です（正午現在）。キキクルを確認し、危険な地域にいる場合は、離れるようにして下さい。

また、東北北部を中心に、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうにも注意が必要です。

関東では、まとまった雨雲は離れていますが、午後も湿った東寄りの風が吹き込みそうです。夕方にかけては所々で雨が降り、傘が手放せないでしょう。また、気温は午後もほとんど横ばいで、東京都心は20℃前後にとどまり、空気がヒンヤリしそうです。

●予想最高気温（前日差）

札幌23℃（-3 6月下旬）

仙台24℃（-2 6月下旬）

新潟26℃（-2 6月下旬）

東京都心21℃（-6 4月下旬）

名古屋27℃（±0 6月上旬）

大阪28℃（±0 平年並み）

広島28℃（＋2 6月下旬）

高知27℃（＋1 平年並み）

福岡29℃（＋2 7月上旬）

鹿児島27℃（＋3 6月上旬）

那覇26℃（-3 5月上旬）

■週間予報

梅雨前線は、週の中頃から本州付近に停滞する見込みです。16日は、九州北部から北海道にかけて、広い範囲で晴れるでしょう。17日も東日本や東北を中心に晴れ間の出る所が多そうです。ただ、九州南部は16日以降、四国も17日からは雨の降る日が続き、18日以降は、九州から東北で、広く雨が降りやすくなるでしょう。北陸や東北の梅雨入りも近そうです。16日、17日の日差しを有効にお使い下さい。沖縄は、17日まで雨が降りますが、週末は、晴れ間が出そうです。

気温はこの先、西・東日本を中心に28℃から30℃くらいまで上がる日が多そうです。湿度が高く、梅雨特有の蒸し暑さとなりそうです。