中村ゆりか＆GENERATIONS佐野玲於、W主演で“公認不倫”描く マチアプ・女風…衝撃の実話描いた漫画をドラマ化【夫に不倫をお願いされました】
【モデルプレス＝2026/06/15】テレビ大阪では、7月9日よりドラマ「夫に不倫をお願いされました」（毎週木曜24時〜／テレビ東京：7月15日スタート・毎週水曜 深夜3時20分〜）を放送することが決定。女優の中村ゆりかとGENERATIONSの佐野玲於がW主演を務めることがわかった。
【写真】ジェネ佐野玲於、鍛え上げられた二の腕
テレビ大阪では、これまで「セックスレス」や「不倫」をテーマにしたドラマ「わたしの夫は−あの娘の恋人−」「インターホンが鳴るとき」「それでも俺は、妻としたい」などを放送してきた。
そんなテレビ大阪が今回描くドラマのテーマは「公認不倫」。原作は「コミックシーモア」で連載中の人気漫画『夫に不倫をお願いされました』（原作：中家ヨシタカ）。子育てに追われる主婦・花恵がセックスレスを解消したいと相談するも、仕事で忙しい夫から「公認不倫」を提案され、セックスの相手を外で探すことになった…という話題作。この作品は作者・中家ヨシタカの実体験をもとに描かれた、衝撃のリアルフィクション。公認不倫の先に物語は思わぬ方向へ…。
夫婦ともに“家庭円満”を願っているのに、お互いの望む形がズレていく…。主人公の花恵が夫から「公認不倫」を提案され、セックスや夫への思いを家庭の外で解消しようと模索する様子を、時にコミカルに、時にシリアスに描きながら、“夫婦のあり方”を問うヒューマンドラマである。
夫とのセックスレスに悩む主婦・永乃花恵を演じるのは、「略奪奪婚」（テレ東）や映画「チェイサーゲームW 水魚の交わり」など数々の話題作に出演するほか、アーティストとしても活躍する中村。激務に追われ、花恵の誘いに応じられない夫・弘樹を演じるのは、GENERATIONSのメンバーとして活躍し、ドラマ「インフォーマ」（関西テレビ）や「わかっていても the shapes of love」（ABEMA・Netflix）など俳優としても活躍する佐野。佐野は地上波テレビドラマ初主演となり、中村・佐野ともにテレビ大阪ドラマ初主演となる。
中村は「理解してもらえない女性の悩みやお互いの感情のズレによって、『女性』としての“幸せ”はなんなのか、『家族、夫婦』としての“在り方”などを考えさせられるお話だと思います」とドラマの見どころを明かし、「ダークなイメージを持つ不倫ドラマとはまた違った、前向きに悩みに向き合う明るい物語なので、ぜひ興味を持っていただけると嬉しいです」と呼びかけ。佐野は「複雑な関係性の中で揺れる感情を、自分なりに表現しつつ、共演者やスタッフの皆様とのセッションの中で、受け取っていただく皆様へ良き作品をお届けできたらと思っています」と意気込みをコメントした。
そして2人を取り巻くレギュラーキャスト、花恵の公認不倫相手として元カレ、マッチングアプリ・クラブ・女性用風俗で出会う男性たちなどゲストキャストは後日発表。夫とシたいと思うあまり、つい感情的になってしまう花恵と、花恵を愛しているけれどセックスはできない弘樹。すれ違う夫婦が“公認不倫”を通じてたどりついた未来とは…。パートナーとの向き合い方に悩む人が共感することのできるドラマが今夏始まる。（modelpress編集部）
夫から円満な家庭を維持するために「公認不倫」を提案されるのですが、私が演じさせていただく妻としては“もっと夫に愛されたい”という正直な想いでいるのだろうと感じました。理解してもらえない女性の悩みやお互いの感情のズレによって、「女性」としての“幸せ”はなんなのか、「家族、夫婦」としての“在り方”などを考えさせられるお話だと思います。ダークなイメージを持つ不倫ドラマとはまた違った、前向きに悩みに向き合う明るい物語なので、ぜひ興味を持っていただけると嬉しいです。
中村ゆりかさん演じる永乃花恵の夫役、弘樹を務めさせていただくことになりました。家族や夫婦間の問題、仕事や自身の特徴との向き合い、複雑な関係性の中で揺れる感情を、自分なりに表現しつつ、共演者やスタッフの皆様とのセッションの中で、受け取っていただく皆様へ良き作品をお届けできたらと思っています。ぜひ楽しみにしていてください。
『夫に不倫をお願いされました』がドラマ化されることになりました。この作品は実際に私が夫から外注を提案されたことをきっかけに描いた作品です。言われた当初は寂しくて涙しましたが、泣くだけじゃもったいないなと漫画に描きました！それがドラマ化にまで…！とてもとても嬉しいです。読者の皆様、編集部の皆様、ドラマ関係者の皆様、本当にありがとうございます。ドラマを機に新しい人にまで作品を知っていただけると嬉しいです。どうぞ宜しくお願いいたします。
心は家庭で、体は＜外＞で、充実させる。そんなことホントに可能なの？ 笑えて怒って共感する、妻と夫のリアルラブ。私は花恵、育休中の主婦だ。家族は夫と娘一人。夫は激務でワンオペは仕方がない。でも、どこにも行けない、誰にも会えない。それなのに、もう何年もレス。大げんかの末、したい私に夫が出した提案は「外で解消してきてよ」だった。円満な家庭のために、夫公認で相手をさがすことになって…？
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◆「夫に不倫をお願いされました」ドラマ化決定
テレビ大阪では、これまで「セックスレス」や「不倫」をテーマにしたドラマ「わたしの夫は−あの娘の恋人−」「インターホンが鳴るとき」「それでも俺は、妻としたい」などを放送してきた。
夫婦ともに“家庭円満”を願っているのに、お互いの望む形がズレていく…。主人公の花恵が夫から「公認不倫」を提案され、セックスや夫への思いを家庭の外で解消しようと模索する様子を、時にコミカルに、時にシリアスに描きながら、“夫婦のあり方”を問うヒューマンドラマである。
◆中村ゆりか＆佐野玲於がW主演
夫とのセックスレスに悩む主婦・永乃花恵を演じるのは、「略奪奪婚」（テレ東）や映画「チェイサーゲームW 水魚の交わり」など数々の話題作に出演するほか、アーティストとしても活躍する中村。激務に追われ、花恵の誘いに応じられない夫・弘樹を演じるのは、GENERATIONSのメンバーとして活躍し、ドラマ「インフォーマ」（関西テレビ）や「わかっていても the shapes of love」（ABEMA・Netflix）など俳優としても活躍する佐野。佐野は地上波テレビドラマ初主演となり、中村・佐野ともにテレビ大阪ドラマ初主演となる。
中村は「理解してもらえない女性の悩みやお互いの感情のズレによって、『女性』としての“幸せ”はなんなのか、『家族、夫婦』としての“在り方”などを考えさせられるお話だと思います」とドラマの見どころを明かし、「ダークなイメージを持つ不倫ドラマとはまた違った、前向きに悩みに向き合う明るい物語なので、ぜひ興味を持っていただけると嬉しいです」と呼びかけ。佐野は「複雑な関係性の中で揺れる感情を、自分なりに表現しつつ、共演者やスタッフの皆様とのセッションの中で、受け取っていただく皆様へ良き作品をお届けできたらと思っています」と意気込みをコメントした。
そして2人を取り巻くレギュラーキャスト、花恵の公認不倫相手として元カレ、マッチングアプリ・クラブ・女性用風俗で出会う男性たちなどゲストキャストは後日発表。夫とシたいと思うあまり、つい感情的になってしまう花恵と、花恵を愛しているけれどセックスはできない弘樹。すれ違う夫婦が“公認不倫”を通じてたどりついた未来とは…。パートナーとの向き合い方に悩む人が共感することのできるドラマが今夏始まる。（modelpress編集部）
◆永乃花恵役：中村ゆりかコメント
夫から円満な家庭を維持するために「公認不倫」を提案されるのですが、私が演じさせていただく妻としては“もっと夫に愛されたい”という正直な想いでいるのだろうと感じました。理解してもらえない女性の悩みやお互いの感情のズレによって、「女性」としての“幸せ”はなんなのか、「家族、夫婦」としての“在り方”などを考えさせられるお話だと思います。ダークなイメージを持つ不倫ドラマとはまた違った、前向きに悩みに向き合う明るい物語なので、ぜひ興味を持っていただけると嬉しいです。
◆永乃弘樹役：佐野玲於コメント
中村ゆりかさん演じる永乃花恵の夫役、弘樹を務めさせていただくことになりました。家族や夫婦間の問題、仕事や自身の特徴との向き合い、複雑な関係性の中で揺れる感情を、自分なりに表現しつつ、共演者やスタッフの皆様とのセッションの中で、受け取っていただく皆様へ良き作品をお届けできたらと思っています。ぜひ楽しみにしていてください。
◆原作者：中家ヨシタカコメント
『夫に不倫をお願いされました』がドラマ化されることになりました。この作品は実際に私が夫から外注を提案されたことをきっかけに描いた作品です。言われた当初は寂しくて涙しましたが、泣くだけじゃもったいないなと漫画に描きました！それがドラマ化にまで…！とてもとても嬉しいです。読者の皆様、編集部の皆様、ドラマ関係者の皆様、本当にありがとうございます。ドラマを機に新しい人にまで作品を知っていただけると嬉しいです。どうぞ宜しくお願いいたします。
◆原作漫画「夫に不倫をお願いされました」あらすじ
心は家庭で、体は＜外＞で、充実させる。そんなことホントに可能なの？ 笑えて怒って共感する、妻と夫のリアルラブ。私は花恵、育休中の主婦だ。家族は夫と娘一人。夫は激務でワンオペは仕方がない。でも、どこにも行けない、誰にも会えない。それなのに、もう何年もレス。大げんかの末、したい私に夫が出した提案は「外で解消してきてよ」だった。円満な家庭のために、夫公認で相手をさがすことになって…？
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